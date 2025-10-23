telecinco.es 23 OCT 2025 - 11:43h.

Cuchillas ultraafiladas, autonomía de 2 horas, uso bajo la ducha y un descuentazo del 48%. La Braun All-in-One Series 7 es irresistible.

Te afeitas a diario, o te gusta perfilar tu barba varias veces a la semana, o eres de esas personas que prueban looks diferentes cada tiempo. En cualquiera de esos casos, la Recortadora eléctrica Braun Series 7 All-in-One te va a venir de perlas. Es un modelo que afeita, recorta y lo hace absolutamente todo a nivel de cabeza, cara y hasta el cuerpo, se puede usar bajo la ducha y además tiene un descuentazo del 48% en Amazon.

Una recortadora repleta de accesorios para cualquier parte del cuerpo, incluso la nariz, que hace 12 funciones diferentes y que es perfecta para cualquier hombre. Aprovecha, porque ahora mismo la tienes rebajada a menos de 50 €.

¿Por qué la recomendamos?

Es una recortadora 12 en 1, con accesorios para barba, pelo, cuerpo, nariz y orejas.

Ajusta la potencia según la densidad del pelo con la tecnología AutoSense.

La cuchilla ProBlade está muy afilada, dando más precisión y un mejor corte en la primera pasada.

Su batería aguanta hasta 2 horas de uso y la puedes usar incluso en la ducha.

Recortadora eléctrica Braun Series 7 All-in-One

Olvida todo lo que has visto con otras maquinillas eléctricas, porque con la Recortadora eléctrica Braun Series 7 All-in-One lo puedes hacer todo en cualquier parte. Sí, recorta el vello facial y corporal, recorta el pelo de la cabeza, afeita y mucho más, y la puedes usar mientras te duchas. Con su tecnología AutoSense, analiza la barba en tiempo real para ajustar la potencia más adecuada y conseguir un mejor afeitado en todo momento, y su cabezal de precisión, junto con el sistema SkinGuard, cuida la piel sensible a la vez que te permite trazar líneas con precisión absoluta. Si quieres perfilar tu barba a la perfección, erradicar todo el vello de tu cuerpo o cambiar de peinado, es la maquinilla eléctrica perfecta.

Una solución ideal para todo hombre, sobre todo si quieres rapidez y cuidado al afeitarte. Además, su batería aguanta hasta 2 horas de uso continuado, así que te la puedes llevar de viaje sin preocuparte por cargadores.

¿Tiene buenas reseñas?

Más de 4.200 reseñas en Amazon y una valoración media de 4,5 sobre 5 avalan la satisfacción general que hay con esta recortadora eléctrica de Braun. Como verás en las opiniones de usuarios que hemos recopilado, están especialmente contentos con su versatilidad, potencia y precisión al cortar:

"Muy buena recortadora, potente, precisa y fácil de usar. Recorta barba, cabello y cuerpo sin tirones. Tiene muchos accesorios, la batería dura mucho y se puede usar en la ducha."

"Perfecta, tiene cabezales para todo y el corte que deja es impecable 10/10."

"Soy una persona extremadamente peluda, lo utilizo para hacerme degradados en el pelo, arreglarme la barba y recortar las partes corporales e íntimas."

