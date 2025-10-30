L'Oréal Groupe lidera la innovación en maquillaje y cuidado del cabello

telecinco.es 30 OCT 2025 - 14:00h.

Según el informe de L'Oréal Groupe, la belleza es una parte esencial para el ser humano en su día a día

Fórmulas limpias y naturales, tecnología y tonos inclusivos: así es la innovación que implementa L’Oréal Groupe en sus productos

La belleza, lejos de ser un lujo superficial, es una necesidad esencial para el ser humano. Así lo afirma el informe ‘La esencialidad de la belleza’, elaborado por L’Oréal Groupe en colaboración con la consultora económica Asterès, que revela el profundo impacto social, económico y cultural de esta industria, tanto a nivel global como nacional. El informe subraya que la belleza no solo embellece, sino que empodera, une y transforma, por lo que no es un extra: "Es esencial".

Este estudio destaca que la belleza no solo impulsa la autoexpresión y la confianza individual, sino que también representa un motor clave de crecimiento, innovación y empleo. En 2024, el sector de la belleza en España contribuyó con 19.000 millones de euros al PIB nacional, apoyando más de 300.000 empleos, con un notable 56,6% de mujeres en puestos directivos.

Además, es una de las industrias más dinámicas del mundo, y las empresas europeas están a la cabeza de ella. Muestra de ello es que 5 de los 7 principales grupos de cosméticos del mundo tienen su sede en Europa.

Maquillaje: mucho más que belleza

El maquillaje se ha consolidado como una herramienta de autoexpresión y salud emocional. En Europa, el 58% de las personas afirma sentirse más feliz al maquillarse y que con ello mejoran su autoestima.

En este ámbito, L’Oréal Groupe se ha consolidado como líder mundial en el sector, alcanzando los 8,1 millones de euros en ventas en 2023. Además, en España los consumidores invierten en maquillaje el 8% de su gasto total de cosmética y un tercio de la ciudadanía aumentó la frecuencia del uso del maquillaje.

El maquillaje ha evolucionado mucho en los últimos años, buscando adaptarse a las necesidades de las sociedades. Así, L'Oréal Groupe lidera este segmento, gracias a la innovación, con fórmulas limpias y naturales, gamas de tonos inclusivas o comunidades digitales de belleza.

El uso de envases sostenibles y de herramientas de belleza de alta tecnología le han permitido al Grupo también acercarse aún más a su audiencia, como es el caso de Hapta, el aplicador de maquillaje de Lancôme, inteligente, portátil y ultrapreciso diseñado para que las personas con movilidad reducida puedan aplicarse el pintalabios de manera uniforme en casa.

La importancia del cuidado del cabello

El cuidado del cabello también es mucho más que una cuestión estética: el 72% de las mujeres españolas afirman no poder salir de casa sin haberse arreglado el pelo y 3 de cada 4 afirman que la apariencia del cabello influye en su confianza. No cabe duda de que es fundamental en nuestra búsqueda de autoexpresión e identidad y refuerza la confianza que tenemos en nosotros mismos. Y es que la industria del cuidado del cabello, estrechamente vinculada a las tendencias sociales, a menudo también lidera los cambios culturales y refleja la evolución de los conceptos de belleza.

Más allá de eso, tiene un peso fundamental en nuestra economía, valorada en 58,8 mil millones de euros en todo el mundo, impulsa el crecimiento económico y social. En el caso de L’Oréal Groupe, y a través de su división L’Oréal Productos Profesionales, tiene una cuota de mercado mundial del 16%, con un crecimiento de 9,7 millones de euros.

Un posicionamiento que también le ha permitido innovar, gracias a su inversión en I + D, en productos como L’Oréal Water Saver, un cabezal de ducha profesional que permite reducir el consumo de agua hasta un 69% o AirLight Pro, un secador que además de reducir el consumo de energía, también protege el cabello.