En ‘Tenías que saberlo’, un podcast de GSK y Mediaset, te compartimos tips para ayudarte a conocer el virus respiratorio sincitial

Farmacéutico Fernández y el Dr. Martin Pessacg Lemes cuentan todo lo que necesitas saber sobre este virus

Con el cambio de estación llega el frío y con él, también llegan los primeros estornudos, tos, etc. Todo un clásico. Además, con las bajas temperaturas los virus sobreviven mejor en el ambiente, es el caso del virus respiratorio sincitial. Como dice el Farmacéutico Fernández: “El frío no resfría, pero sí contribuye a que enfermemos”.

En ‘Tenías que saberlo’, un podcast de GSK y Mediaset, puedes encontrar tips para ayudarte a conocer mejor este virus. Y, también verás otra información que seguramente desconocías.

En este primer capítulo, Farmacéutico Fernández y el Dr. Martin Pessacg Lemes médico de Atención Primaria en el centro de salud San Andrés, profundizan sobre el virus respiratorio sincitial, también conocido como VRS.

Este virus a pesar de ser común es aún poco conocido. Se transmite principalmente por la inhalación o contacto con secreciones respiratorias de personas infectadas. El periodo de transmisión de la infección suele prolongarse de 3 a 8 días, aunque los adultos mayores pueden tardar en eliminar el virus durante periodos más largos.

El doctor Pessacg nos habla de la importancia de saber qué hacer cuando nos hemos contagiado o infectado por este virus. Si los síntomas son leves, podemos tomar medidas generales en casa. Y si los síntomas persisten, sobre todo si hay fiebre muy alta o falta de aire, entonces se debe acudir al centro de salud.

Tips para minimizar el contagio

Evitar el contagio del virus es la mejor forma de prevenirlo, por ello, el doctor Pessacg insiste en la importancia del autocuidado. Una buena alimentación y la práctica habitual de ejercicio físico son fundamentales en la prevención, ya que esto nos ayuda a mantener las defensas fuertes durante más tiempo y, con ello, ayudar a cerrarle la puerta al VRS.

También, son importantes adoptar ciertas medidas preventivas, especialmente en la época en la que más circula este virus, afirma el doctor Pessacg algunos ejemplos son: lavado de manos, el uso de hidrogeles, precaución al estornudar, desinfectar superficies…

Para más información, consulta con tu profesional sanitario.

