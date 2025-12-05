telecinco.es 05 DIC 2025 - 11:52h.

Farmacéutico Fernández y la presidenta de la asociación de pacientes Asma y Alergia España, Irantzu Muerza, comparten información que necesitas saber sobre el VRS para este invierno

“¿Sabías que el frío no resfría, pero sí contribuye a que enfermemos?”: Esta y otras claves nos explica Farmacéutico Fernández y el Dr. Martín Pessacg en ‘Tenías que saberlo’

Con el cambio de temperatura, llegan los primeros catarros, pero también algunos virus estacionales como es el caso del VRS. Farmacéutico Fernández nos cuenta más sobre esas situaciones que, en este momento, resultan familiares para casi todos nosotros. En esta ocasión, lo hace de la mano de la presidenta de la asociación de pacientes Asma y Alergia España, Irantzu Muerza, con la que profundiza en el tema que ya se introdujo en el primer episodio de 'Tenías que saberlo', el virus respiratorio sincitial, también conocido como VRS.

En ‘Tenías que saberlo’, un podcast de GSK y Mediaset, puedes encontrar información que te ayudarán a conocer mejor este virus. Esta semana estrenamos el episodio 2 de `Tenías que saberlo´, donde hablamos de cómo el VRS puede afectar a aquellas personas que conviven con una patología respiratoria de base como el asma o le EPOC.

La presidenta de la Asociación de Asma y Alergia España nos habla de un tema que normalmente, se suele dejar a un lado en este tipo de situaciones. “La educación a la familia y al entorno, sobre el cuidado del paciente”. Muerza habla de cómo de importante es tener precaución con los pacientes con patologías previas y como debemos minimizar el contacto con ellos cuando nos encontramos enfermos para evitar contagiarlos y de esta forma evitarles posibles complicaciones.

Además, menciona, que cuando un paciente hospitaliza, muchas veces las secuelas no son solo físicas, sino que el paciente puede sufrir también secuelas mentales que muchas veces se pasan por alto. Desde la asociación, Muerza lanza un mensaje para la sociedad y pide a todo el mundo que se informe sobre estas patologías y que sean solidarios con las personas más vulnerables.

Tips para minimizar el contagio

La presidenta de la Asociación de Asma hace un llamamiento a la prevención. Advierte a los pacientes con estas patologías que el autocuidado es primordial, desde unos hábitos de vida saludables, la higiene de manos, o el uso de mascarilla, incluyendo el cuidado que debe tener también el círculo más cercano de la persona que convive con esta patología.

Para más información, consulta con tu profesional sanitario.

