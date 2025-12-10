telecinco.es 10 DIC 2025 - 13:53h.

Depósito de 800 mililitros, compatibilidad con todo tipo de cápsulas y capacidad para hacer 2 cafés a la vez: esta cafetera te va a enamorar.

Las 10 mejores cafeteras espresso del 2025 en relación calidad-precio

Si eres de esas personas que no pueden comenzar un día sin un buen café, seguro que te has planteado alguna vez comprar una cafetera de cápsulas, pero los precios no te atraían lo suficiente. Eso se acabó, porque ahora mismo tienes la Cafetera de cápsulas L'Or Barista Sublime rebajada casi a mitad de precio (69 €). ¿Y por qué comprarla? Para empezar, por su compatibilidad con todo tipo de cápsulas, su doble cabezal para un café largo o dos cafés simultáneos o su poco ruido. Para terminar, por su elegante diseño.

Pero te vamos a explicar más, como por ejemplo por qué es la cafetera de cápsulas perfecta para disfrutar de un buen café sin complicaciones, o por qué es ideal para cualquier tipo de cocina. Te va a atraer por su precio, pero te enamorará por todo lo demás.

¿Por qué la recomendamos?

Puede hacer dos cafés a la vez o uno doble en una sola taza.

Es compatible con cápsulas L'OR Espresso, L'OR Barista y de otras marcas.

Reconoce automáticamente las cápsulas para que no tengas que configurar nada.

Puedes ajustar la bandeja de goteo según el tamaño de tu taza.

Comprar en PcComponentes por ( 119 ) 69,90 €

Cafetera de cápsulas L'Or Barista Sublime

La verdad es que la Cafetera de cápsulas L'Or Barista Sublime destaca frente a la mayoría de modelos del mismo tipo por muchas razones. Podemos empezar por su diseño compacto, con depósito de 800 mililitros para un montón de tazas; también por su capacidad para hacer 2 cafés a la vez en menos de un minuto, o por su sistema que detecta el tipo de cápsula para hacerla al momento sin que tengas que complicarte. De hecho, es un modelo de lo más versátil no solo por la variedad de bebidas calientes que puede hacer, sino también porque se puede ajustar a diferentes tamaños de taza fácilmente para hacer cafés cortos o largos con tan solo pulsar un par de botones. Además, al comprarla viene con un pack de 9 cápsulas para que pruebes sabores y encuentres el que más te guste.

Si buscas una cafetera que te haga un buen café rápidamente mientras estás a otra cosa, y sin tener que pagar precios disparatados, aquí la tienes. Una opción con una relación calidad/precio inigualable que te acompañará todos los días.

¿Tiene buenas reseñas?

Solo en PcComponentes, esta cafetera tiene una valoración de 4,6 sobre 5, así que sí, tiene buenas reseñas. Los usuarios destacan de ella sobre todo su relación calidad-precio, su tamaño y su poco ruido, como podrás ver a continuación:

"Buena relación calidad precio. Tamaño adecuado y poco ruidosa. Compatible con cápsulas L'Or, Nespresso y marca blanca."

"Cafetera perfecta, bonita, el café sale buenísimo y no se oye casi. Muy contenta."

"Hace un café muy bueno, y puedes optar a las cápsulas XL, una taza muy pequeña para un café corto cabe bien, y si quieres poner un vaso alto se quita la bandeja y listo."

