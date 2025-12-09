Telecinco.es 09 DIC 2025 - 23:02h.

El mensaje del spot navideño: “Sea lo que sea lo que hoy nos divide, no es tan fuerte como lo que un día nos unió”

Mediaset España presenta el nuevo spot de su campaña navideña 2025, en el que subraya el valor de los lazos que unen a las personas y lo hace a través de este potente mensaje: “Sea lo que sea lo que hoy nos divide, no es tan fuerte como lo que un día nos unió”. Una idea que proviene de un planteamiento entre la División de Comunicación y RR.EE. y la dirección de Antena de Mediaset España. Bajo la afirmación 'Por una Navidad más cerca', la compañía retoma la idea de apostar por la emoción de una pieza sin presentadores y dirigida por el elogiado cineasta Rodrigo Cortés.

Para llevar a cabo este emotivo spot, el grupo ha contado con la agencia China, parte de LLYC, y con la productora Only 925, que se ha encargado de la producción y el rodaje de la pieza. A través de un tono emocional, y mediante el uso de la pureza y la autenticidad de una amistad infantil como el motor narrativo que conduce este spot, la campaña recuerda a la audiencia que dentro de un contexto en el que los prejuicios y diferencias separan a las personas, la Navidad puede ser el momento indicado para acercarnos a los que un día fueron tan importantes para nuestras vidas.

‘El reencuentro’: una metáfora emocional con elementos simbólicos

El anuncio que vertebra la campaña navideña transcurre en una cena de un restaurante. Entre los comensales, dos niños de ocho o diez años corren por el local sin que nadie remedie la situación. Juegan entre las mesas, irrumpen en la cocina y, entre risas, comparten momentos con las frutas, cacerolas y hortalizas. Además, se disfrazan con abrigos grandes y se revuelcan por el suelo.

Pese a que su complicidad es más que evidente, de repente sus miradas se detienen y se apagan. Los dos niños se alejan despacio y se dirigen hasta mesas distintas; uno junto a un grupo de ejecutivos y el otro, junto a una mujer.

Tras esto, la cámara muestra a dos hombres adultos que se miran con emoción y nostalgia. Dos amigos de la infantica que acabaron tomando distancias y en el que ninguno dio el paso para retomar el vínculo. Entonces se levantan y avanzan hacia el otro y se detienen justo en el punto en el que sus versiones infantiles se separaron. En este momento, se abrazan conmovidos, dejando de lado todo lo sucedido y ante las miradas de todos los presentes.

Rodrigo Cortés al frente del relato emotivo de Mediaset España 2025

Rodrigo Cortés es director, guionista y productor español con una sólida trayectoria internacional. Debutó en el largometraje con ‘Concursante’ (2007), comedia negra protagonizada por Leonardo Sbaraglia que obtuvo, entre otros reconocimientos, el Premio de la Crítica en el Festival de Málaga. Su proyección global llegó con el thriller ‘Buried’ (2010), protagonizado por Ryan Reynolds, estrenado en el Festival de Sundance y aclamado por la crítica, que le valió el Goya al Mejor Montaje y el Forqué a la Mejor Película, además de diversos galardones y nominaciones en los Premios Gaudí y en las Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos.

Posteriormente ha dirigido títulos como ‘Luces rojas’ (2012), con Robert De Niro, Sigourney Weaver y Cillian Murphy, ‘Down a Dark Hall’ (2018) y ‘El amor en su lugar’ (2021), con la que obtuvo el Premio Feroz a la Mejor Dirección y el Sant Jordi a la Mejor Película Española, entre otros galardones. Su último largometraje, ‘Escape’ (2024), cuenta con Mario Casas, Anna Castillo, José Sacristán y Blanca Portillo al frente del reparto.