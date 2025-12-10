Viajar por España es más fácil con OUIGO: elige tu destino y empieza a preparar tus escapadas

telecinco.es 10 DIC 2025 - 13:46h.

La compañía de trenes OUIGO te invita a organizar tus viajes y disfrutar de cualquiera de sus destinos

Compartir







Planificar tus próximas escapadas es más fácil que nunca. OUIGO te ayuda a organizar con antelación tus viajes y a asegurarte de que tienes todo listo para disfrutar de cada experiencia sin contratiempos.

Tanto si te apetece una escapada rápida, como si quieres desconectar unos días, estrenar una nueva temporada con un viaje o reservar tiempo para unas vacaciones más largas, OUIGO te conecta con ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Murcia o Segovia. Con tantas opciones y destinos, moverte por España es ahora más cómodo y sencillo que nunca.

Compra tus billetes OUIGO

Destinos y nuevos horarios para 2025 y 2026

Para ir haciéndote la boca agua, aquí te dejamos un listado con todos los destinos OUIGO que hay disponibles:

Barcelona (Barcelona Sants).

Madrid (Puerta de Atocha y Chamartín - Clara Campoamor).

Valencia (Joaquín Sorolla).

Tarragona (Camp de Tarragona).

Zaragoza (Zaragoza - Delicias).

Albacete (Albacete - Los Llanos).

Alicante (Alicante - Terminal).

Cuenca (Fernando Zóbel).

Murcia (Murcia del Carmen).

Elche (ELX AV).

Valladolid (Campo Grande).

Segovia (Guiomar).

Sevilla (Santa Justa).

Málaga (María Zambrano).

Córdoba (estación de Córdoba).

Además de los precios, la otra novedad es que la compañía de trenes ha subido la frecuencia en algunas de sus rutas con más demanda, habiendo ahora un 14% más de plazas para que todo el mundo tenga las mismas posibilidades de viajar.

Madrid - Barcelona: 12 circulaciones diarias (8 con parada en Zaragoza).

Madrid - Sevilla: 8 circulaciones diarias (todas con parada en Córdoba).

Madrid - Málaga: 6 circulaciones diarias.

Madrid - Murcia: 3 circulaciones diarias (se añade la conexión Murcia - Alicante - Madrid - Valladolid y Murcia - Alicante - Madrid, las dos rutas con paradas intermedios).

Compra tus billetes OUIGO

Ventajas y servicios OUIGO: todo lo que ganas al comprar tus billetes online

Viajar con OUIGO es sinónimo de eficiencia y confort. Sus trenes de dos niveles ofrecen un entorno moderno, amplio y luminoso. Además, cuentan con el OUIBAR y el SMARTBAR, dos espacios pensados para disfrutar de un café o un snack durante el trayecto.

Entre los principales beneficios de OUIGO destacan:

Billetes desde 9€, con tarifas de 7€ para niños de 4 a 13 años y viaje gratuito para menores de 3 años (en brazos).

Alta velocidad, que permite cubrir largas distancias en poco tiempo.

Puntualidad y eficiencia en todos los trayectos.

Flexibilidad, con el servicio “Tiempo para pensar” (por 2€) para mantener el precio del billete mientras se confirman los planes.

Compromiso sostenible, con una huella de carbono mucho menor que otros medios de transporte.

Mira qué fácil es comprar billetes baratos de OUIGO

¿Una escapada a las maravillosas playas de la Costa del Sol? ¿Visitar Las Fallas de Valencia o comer cochinillo en Segovia? ¿Coger un OUIGO Madrid-Barcelona? La oferta de destinos y las fechas para viajar con OUIGO son muchísimas para así adaptarse a todos los gustos y necesidades de los usuarios. Además, comprar billetes para viajar en sus trenes de alta velocidad es tan sencillo como seguir los siguientes pasos:

Entra en la web o app oficial de OUIGO. Selecciona tu origen, destino, fechas y viajeros. Añade los servicios extra que necesites: equipaje, selección de asiento, mascotas, etc. Realiza el pago y recibe tu billete digital en segundos.

Compra tus billetes OUIGO

Con tantas opciones y destinos al alcance, OUIGO se convierte en la excusa perfecta para salir de la rutina y planear más escapadas. Aprovecha el momento y empieza a organizar tus viajes para los próximos meses. ¡Tus próximas aventuras te están esperando!

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.