Adiós al caos: la tecnología Animal Care de Rowenta hace más fácil la vida con mascotas

telecinco.es 15 DIC 2025 - 11:29h.

Si quieres disfrutar de tus mascotas sin preocuparte por los pelos ni las manchas, Rowenta ha creado la gama Animal Care para mantener tu hogar impecable.

Compartir







El 61% de los hogares españoles tienen mascotas, que lejos de ser animales de compañía, son uno más en la familia. Si vives con un perro o un gato, seguro que te preocupa su bienestar y has adaptado parte de tu hogar a ellos. Pero también sabes que lo más difícil es mantener la casa limpia y ordenada. Cuando no aparecen pelos en el sofá o en la ropa, te encuentras el salón lleno de pequeñas huellas que les delatan. Para echarte una mano en casa, Rowenta ha creado su gama Animal Care, la solución para disfrutar de tus peludos sin preocuparte por el caos. Y que ahora puede conseguir con un 15% de descuento aplicando el código TELECINCO15.

La gran baza a favor de esta nueva línea es que su tecnología se adapta a la vida real de los hogares con mascotas, y lo hace con dispositivos que se complementan entre sí. Por ejemplo, las aspiradoras versátiles X-Force eliminan el polvo y el pelo; las fregonas eléctricas X-Clean acaban con las huellas, las manchas y el polvo del suelo al aspirar y fregar al mismo tiempo; mientras que las limpia tapicerías Clean It son el mejor invento para limpiar manchas y pelos del sofá, alfombras, cojines, sillas y hasta del coche. Además:

La gama Animal Care de Rowenta entiende muy bien las necesidades de todas las mascotas: de pelo corto, con pelaje largo y enredado, pelajes rizados o duros y hasta a perros de doble capa.

entiende muy bien las necesidades de todas las mascotas: de pelo corto, con pelaje largo y enredado, pelajes rizados o duros y hasta a perros de doble capa. Todos los productos de la gama se complementan entre sí para que crees la mejor rutina de limpieza en casa.

Además de tener un hogar más limpio, invertirás mucho menos tiempo con tecnología fácil de usar, potente y muy práctica.

Descubre la gama Animal Care de Rowenta

Aspirador limpia tapicería Animal Care de Rowenta

Si quieres conocer mejor la gama Animal Care y cómo los dispositivos de Rowenta te pueden echar una mano en casa, tienes que empezar por uno de sus puntos fuertes. Los aspiradores limpia tapicerías Clean It son un 'todoterreno' que acaban con las manchas y pelos de sofás, alfombras, camas de mascotas, cojines, sillas y también de las alfombrillas o los asientos del coche. Pero lo que más nos gusta es que también refresca las tapicerías y textiles para devolverles la frescura y eliminar malos olores. Estos son dos aspiradores Clean It de esta gama Animal Care que tienes que tener en el radar.

Clean it Animal IN5020 de Rowenta

Uno de los modelos Clean It de esta gama Animal Care es este aspirador limpia tapicerías portátil que hace la limpieza en casa mucho más cómoda y rápida. Elimina pelos, manchas y derrames con una potencia de succión alucinante (hasta 13,5 kPa con succión de hasta 1 litro cada cinco segundos y 750 W). Además, el diseño compacto y los accesorios que incluye te permitirán llegar a cualquier rincón y llevarte el aspirador Rowenta al coche.

Viene con una solución de limpieza que solo tienes que pulverizar sobre las manchas para acabar con ellas en segundos.

Combina un sistema de fregado y de succión muy potente para el día a día.

Los cabezales incluidos son fáciles de cambiar para cubrir todas las necesidades de limpieza en casa.

Comprar el aspirador Clean it Animal IN5020 de Rowenta

Clean it Compact Animal IN3020 de Rowenta

Si el aspirador anterior te ha llamado la atención, esta versión de Rowenta es la más compacta de la gama Animal Care. Es pequeña en tamaño, pero grande en comodidad, en ventajas y en los resultados brutales que deja en casa. Tiene una potencia de succión de hasta 11,5 kPa y 400 W para acabar con pelos, manchas y cualquier derrame. Además, con un radio de acción de 5,65 metros que llega a todas las superficies.

Limpieza muy práctica en casa, en el coche o en una segunda residencia con un diseño compacto y ligero.

Con cabezales versátiles e intercambiables en unos pocos segundos.

Buena autonomía gracias al depósito de agua limpia de 1,4 litros y el de agua sucia de 0,85 litros.

Comprar el aspirador Clean it Compact Animal IN3020 de Rowenta

Aspiradora escoba X-Force Flex 16.60 Animal RH9C71 de Rowenta

Cualquiera de los dos dispositivos anteriores combinan muy bien con las aspiradoras sin cable X-Force, muy potentes y prácticas para colarse en cualquier rincón. En el caso de la X-Force Flex 16.60, tiene hasta 315 AW de succión, un cepillo Neo con luces LED y un sistema antienredos. Por tanto, acaba con pelos, polvo y suciedad de cualquier superficie. Además, entre sus puntos fuertes encontramos un diseño muy ligero, flexible y con hasta 2 horas de autonomía.

Potencia de succión extrema que reduce el tiempo que le dedicas a la limpieza.

Incluye un accesorio concreto para pelo animal que ayuda a eliminarlo de sofás, alfombras y del coche.

Con luces LED en el cepillo para detectar la suciedad y ajustar automáticamente la potencia según el tipo de suelo.

Comprar el aspirador X-Force Flex 16.60 Animal RH9C71 de Rowenta

¿Creías que vivir con mascotas y tener una casa limpia es imposible? Rowenta demuestra con esta gama que entiende muy bien las necesidades de los hogares con mascotas, y que puedes disfrutar de su compañía y su amor incondicional sin caos, manchas ni suciedad. Aprovecha el cupón promocional TELECINCO15 y llévate estas soluciones de Rowenta con un 15% de descuento. Tus mascotas disfrutan a sus anchas en casa, los dispositivos Animal Care te echan una mano y además te ahorran un tiempo precioso que vas a poder dedicarle a tus peludos. ¡Es justo lo que necesitas!

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.