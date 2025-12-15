Pedro Jiménez 15 DIC 2025 - 02:04h.

¡La lista de finalistas se reduce a cuatro!: así ha sido uno de los momentos más emotivos que hemos vivido en lo que llevamos de 'Gran Hermano 20'

Joon aclara el verdadero motivo por el que se distanció de Cristian, ante la sorpresa del finalista: "Doy solo tres oportunidades"

Como ya veníamos avisando -y a pocos días de la gran final de 'Gran Hermano 20'- durante la gran semifinal de este domingo conducida por Ion Aramendi, una nueva expulsión (en concreto, la del quinto clasificado) ha reducido la lista a tan sólo cuatro nombres de cara al próximo jueves. Una expulsión que si la tenemos que describir de alguna manera es, sin duda, de lacrimógena.

Pero antes de que Ion Aramendi comunicara la decisión de la audiencia, clave en esta recta final del reality, el presentador de Telecinco ha ido diciendo aquellos nombres que continuarían de manera directa hasta la final: el primero ha sido Raúl, posteriormente Aquilino y después Cristian, dejando todo en un tremendo duelo entre dos grandes amigas, Desirée y Rocío.

Las palabras de las dos antes de saber la decisión de la audiencia no han podido estar más llenas de emoción. Y es que se les han acabado los calificativos para describirse mutuamente: "Esta amistad no la encuentra nadie", ha dicho Rocío, llena de lágrimas.

¡Desirée sale expulsada y Rocío se clasifica para la final!

Finalmente, Ion Aramendi ha señalado la mítica frase: "La audiencia ha decidido que la quinta clasificada sea... ¡Desirée!". Esto se traduce en que Rocío se va directa a la final, mientras que Desirée se ha quedado a las puertas de la final. Y además, podemos ya hablar de manera oficial de la separación de dos grandes amigas y concursantes que desde el primer día de 'Gran Hermano 20' nos han dejado momentazos de todos los colores.