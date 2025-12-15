Lorena Romera 15 DIC 2025 - 11:20h.

La exmujer de Kiko Rivera ha compartido una foto besando en los labios a su hija pequeña y ha recibido un aluvión de críticas

El plan de Irene Rosales junto a su novio y sus dos hijas en común con Kiko Rivera: así es su relación

Compartir







Irene Rosales ha recibido duras críticas por las fotos que ha publicado de su hija en común con Kiko Rivera, que cumple hoy 10 años. La modelo de Ginés, de 34 años, ha compartido una publicación con varias imágenes en las que aparece junto a la pequeña. Instantáneas en las que vemos a madre e hija besándose en los labios y disfrutando de todo tipo de momentos; posados veraniegos, selfies y divertidas escapadas. Pero ha habido según qué estampas que sus seguidores no han visto con buenos ojos y que por eso han querido advertirle.

La que fuera concursante de 'GH DÚO' le ha dedicado a su niña unas preciosas palabras en una publicación que ya acumula cientos de likes. "Diez años es solo el comienzo de todo lo que te queda por vivir y, aun así, parece increíble que ya hayan pasado diez años desde la primera vez que te vi. Desde ese instante, mi vida cambió para siempre. Me regalaste el título más importante que jamás tendré; ser tu mamá", ha escrito la creadora de contenido.

Un post que acompaña con varias fotografías. Unas imágenes que han sido de lo más "tiernas" para muchos, pero que han hecho saltar las alarmas de muchos otros. Y es que en varias de ellas la influencer aparece besando en los labios a la pequeña, algo que ha provocado que le adviertan de los "peligros" de besar a un menor en la boca.

PUEDE INTERESARTE Con terraza y cuarto de juegos para sus hijas: así es la casa en la que vive Irene Rosales

"Por favor, no os deis besos en la boca con vuestros hijos. Es por un tema básico de higiene. En otra parte no me voy a meter. No hay necesidad de verdad", señala un usuario. "Es una cosa que jamás entenderé. Los padres que se besan en la boca con sus hijos... No es ni medio normal", apunta otro. "A los niños no se les besa en la boca. Aunque seas su madre", le advierte otro internauta. Y así, otros tantos.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Luego están los que le han recomendado que borre la foto en la que muestra a la niña "sin bañador", ya que consideran que "no hay necesidad". Y más teniendo en cuenta que Irene Rosales siempre ha optado por "taparle la carita". Pese al aluvión de comentarios, la sevillana no se ha pronunciado ni ha borrado ninguna de las fotografías que han generado la polémica. Todo apunta a que la exmujer de Kiko Rivera ha optado por quedarse con los comentarios de cariño y con los usuarios que ven con buenos ojos estas imágenes.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Cada día a tu lado ha sido un aprendizaje, una emoción nueva, un amor que no deja de crecer. Verte crecer es uno de los regalos más grandes de mi vida. Ver tu sonrisa, tu forma de sentir, tu corazón tan bonito y la bondad que tienes, haces que me sienta muy orgullosa. Me encanta ver cómo te superas, descubrir cómo te vas convirtiendo en una pequeña mujercita con personalidad, muchos sueños y con una luz propia que ilumina todo a tu alrededor", escribe Irene Rosales.