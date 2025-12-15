El bono se aprobará en el último Consejo de Ministros del año

Comparecencia de Pedro Sánchez para hacer balance de 2025, en directo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la puesta en marcha de un abono transporte único con un precio de 60 euros al mes para viajar por todo el país.

En una comparecencia para presentar el informe 'Cumpliendo', Sánchez ha añadido que este abono, que se aprobará en el último Consejo de Ministros del año, tendrá un precio de 30 euros mensuales para los jóvenes menores de 26 años.

"Una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible"

"Se trata de una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora, porque supone un ahorro para el bolsillo de muchas familias en nuestro país y, por tanto, creo que es una medida transformadora y muy relevante", ha señalado el presidente durante una comparecencia para hacer balance del año.

Este billete ya fue anunciado a principios de año para entrar en vigor en 2026, pero faltaba ponerle precio y fecha definitiva. Servirá para usar los trenes de media distancia y cercanías, así como los autobús estatales, pero no valdrá para la alta velocidad.