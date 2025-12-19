Celebra con creatividad estas fiestas y conviértete en un ejemplo de sostenibilidad y responsabilidad

telecinco.es 19 DIC 2025 - 11:48h.

Esta Navidad puedes marcar la diferencia comprando con más criterio y cocinando de manera consciente

Los lácteos europeos son los mejores aliados, ya que su versatilidad nos permite dar una segunda vida a los alimentos y evitar desperdicios

En Navidad multiplicamos las celebraciones, los encuentros y las comidas compartidas. Casi sin darnos cuenta acumulamos más comida en la nevera, y, aunque son días para disfrutar, también lo son para reflexionar sobre cómo lo hacemos. Tendemos a llenar la nevera sin medir, olvidando que la responsabilidad es clave para evitar el desperdicio.

En este contexto, la Organización Interprofesional Láctea (InLac), con apoyo de la Unión Europea ha lanzado la campaña “Cuenta con los lácteos europeos”. La iniciativa nos invita a repensar nuestros hábitos, recordándonos nuestras elecciones diarias tienen un impacto real.

Celebrar con responsabilidad no significa renunciar, sino planificar mejor, ajustar cantidades, y ser más creativos con lo que tenemos. En ese sentido, los lácteos europeos –leche, yogur y queso, procedentes de vaca, oveja y cabra– se convierten en los aliados perfectos en nuestra cocina, gracias a su presencia en distintos momentos del menú y a su capacidad para adaptarse a diferentes preparaciones.

Durante las fiestas, estos lácteos europeos permiten organizar mejor las comidas, ya sea completando entrantes, acompañando platos principales o formando parte de propuestas sencillas. Además, es importante tener en mente opciones como cremas, salsas o rellenos para transformar los restos de comida y reducir el desperdicio sin renunciar al sabor o a la variedad. También es importante, desde el inicio, comprar con más criterio.

La campaña pone el foco en anticiparse y medir, dos ideas clave para celebrar con responsabilidad. Un enfoque que conecta con una forma de celebrar más consciente y respetuosa, alineada con la protección del medioambiente, el bienestar animal y el cuidado del entorno rural.

Cuenta con los Lácteos Europeos refuerza su mensaje de concienciación en televisión y redes sociales bajo el hashtag #cuentaconloslacteos, que comparten en su cuenta oficial @cuentaconloslacteos.eu. Además, puedes consultar toda la información en la web oficial de la campaña.

La campaña cuenta con la colaboración del artista 72kilos, quien ha creado una pieza gráfica que refuerza, de manera sencilla y emotiva, la importancia de reducir el desperdicio alimentario en estas fechas tan señaladas. La obra rinde homenaje a la cocina de aprovechamiento y las recetas transmitidas de generación en generación.

Además, la campaña también invita a participar en el sorteo de carros, una acción que refuerza el compromiso y la sostenibilidad durante estas fechas.