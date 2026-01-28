Este protector solar de Shiseido funciona como sérum rejuvenecedor tu piel y está rebajado un 51%

telecinco.es 28 ENE 2026 - 14:03h.

Con una avanzada fórmula repleta de ingredientes naturales y factor 50, la leche solar Expert Sun Protector de Shiseido enamora a quien la prueba.

Los mejores colchones del 2026: Pikolin, Cecotec, Emma ¿cuál comprar?

Compartir







Aunque no sea temporada de sol y calor, nuestra piel siempre está expuesta a las inclemencias de los rayos solares y los factores ambientales. ¿Te preocupa y quieres protegerla? Pues nada mejor que Leche solar Shiseido Expert Sun Factor 50. Un protector solar de factor 50 y tetxura ligera que se absorbe fácilmente y, además de proteger, hidrata y rejuvenece la piel. Es una solución de lo más completa que ahora mismo está arrasando en Shiseido, ya que se encuentra rebajada a 33 € con un descuento del 51%.

Es una crema solar, pero también un hidratante que sirve hasta como base de maquillaje. Recomendable para cualquiera, pero sobre todo para quienes tienen una piel delicada.

¿Por qué recomendamos este protector solar?

Es factor 50, protegiendo perfectamente frente a rayos UVA y UVB.

Además de proteger, también hidrata la piel.

Contiene antioxidantes y protección frente a la contaminación para blindarte aún más.

Mejora la textura del cutis y combate los signos del envejecimiento.

Comprar en Shiseido por ( 67 € ) 33 €

Leche solar Shiseido Expert Sun Factor 50

Hay quienes piensan que cualquier protector vale, y otros que solo buscan lo mejor. La Leche solar Shiseido Expert Sun Factor 50 es para estos últimos, ya que no solo protege frente a los rayos UVA y UVB, sino que también mejora la salud de tu piel. Su fórmula tiene ingredientes que suavizan, hidratan y rellenan la piel, lo que la hace capaz de combatir los signos del envejecimiento desde la primera vez que te la pones. Además, también te protege frente a la contaminación ambiental. Luego hay que hablar de su textura, que es de lo más agradable al absorberse rápidamente y sirve incluso como base de maquillaje. Por otra parte, su composición la convierte en una crema solar apta incluso para pieles sensibles, así que no tendrás problema en usarla.

Es precisamente todo esto lo que hace que sea un protector solar perfecto para cualquiera. No importa el tipo de piel que tengas o lo delicada que sea, te va a proteger y a cuidar.

Comprar en Shiseido por ( 67 € ) 33 €

¿Y qué dicen las reseñas?

Su fórmula y eficacia al proteger la piel son la principal razón por la que este protector solar tiene reseñas tan positivas en todas las tiendas. Puedes echar un vistazo a las que hemos recopilado a continuación:

"No me da alergia y es de alta protección. Se extiende genial, no emplasta( no queda blanco) y se absorbe bastante bien."

"¡Es mi protector solar favorito para cara y cuerpo!"

"Es un protector solar de mucha calidad. ¡Lo recomiendo completamente!"

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.