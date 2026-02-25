El famoso “como en casa en ningún lado” a Andalucía le va como anillo al dedo

telecinco.es 25 FEB 2026 - 11:00h.

La hospitalidad andaluza convierte cada visita en una experiencia auténtica

Andalucía hace que siempre quieras volver, por su gente, su comida, y sus tradiciones

Compartir







¿Quién no ha salido de casa y, de repente, ha empezado a echar de menos cosas que antes daba por hechas? Las croquetas de la abuela, el puchero de su madre, ese camarero al que le podías decir “lo de siempre” o las fiestas del barrio que reunían a todo el mundo. Muchas veces es al marcharnos cuando entendemos lo que significaba estar en casa.

En Andalucía, esa sensación se multiplica. Esta tierra combina historia, cultura y tradiciones, pero si hay algo que la distingue especialmente es la forma en la que hace sentir a quienes viven en ella y a quienes la visitan.

Quizá lo verdaderamente importante sea aprender a valorar esa sensación sin necesidad de irse lejos. Apreciar las plazas llenas de vida, las conversaciones improvisadas en una terraza, la cercanía en el trato o esa costumbre de saludar, aunque no se conozca a la otra persona.

Cuando no estás en Andalucía, la memoria viaja hasta sus paisajes, su arquitectura, sus rutas gastronómicas, sus pueblos o el sonido de una feria en verano. Pero, sobre todo, se recuerda la manera en la que la gente te hace sentir parte del lugar.

La hospitalidad es uno de los rasgos más reconocibles de esta tierra. Aquí abrir la puerta no es solo una expresión. Es invitar a sentarse a la mesa, recomendar el mejor rincón del pueblo, o explicar con orgullo de dónde viene cada tradición. Es ese camarero que te aconseja qué pedir, o esa familia que suma una silla más sin pensarlo dos veces. Sin duda, estos detalles son los que hacen de una tierra algo distinto.

Andalucía no solo ofrece lugares que descubrir, sino que deja una huella que hace que, estés donde estés, pienses en volver.