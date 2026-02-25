GH DÚO 25 FEB 2026 - 00:55h.

Expulsión exprés, últimas nominaciones y una noticia inédita el la gala de esta semana

Los concursantes descubren que Anita Williams es la salvada de 'GH DÚO': así se lo ha contado Jorge Javier Vázquez a la casa

La recta final de 'GH DÚO' ya está en marcha y lo que viene en los próximos días es decisivo. Tal y como ha anunciado Jorge Javier Vázquez, esta semana marcará un antes y un después en la edición. Este martes se vive un 'Especial expulsión' en la casa, pero la verdadera sacudida llegará el jueves: serán las últimas nominaciones y, además, habrá expulsión exprés. Esa misma noche quedará cerrada la lista oficial de finalistas.

Pero no es lo único, Jorge Javier también ha adelantado un “notición” relacionado con los exconcursantes y que el programa prepara algo nunca visto en la historia de 'Gran Hermano'. Un anuncio que apunta a un giro importante en la dinámica habitual del reality en la recta final del concurso.

Tras anunciarlo durante la publicidad, Jorge Javier Vázquez confirmó en directo un movimiento inédito en la historia del formato. Este jueves, varios expulsados volverán a la casa y no será una visita puntual: "Algunos exconcursantes vuelven a la casa para quedarse", desvelaba el presentador. ¿Cuál es el objetivo de esta visita? Según ha contado Jorge Javier, algunos de los concursantes expulsados regresarán para asumir un papel completamente nuevo e inédito en el programa.

El objetivo de los exconcursantes en la casa

"Serán los jefes anticampaña de los finalistas", decía él. Los exconcursantes tendrán que complicar al máximo el camino de los aspirantes hacia la final, en un movimiento que hará enfrentarse a los grandes titanes de la edición de nuevo en la recta final de 'GH DÚO'. Tal y como explicó el presentador, su función será ponerles las cosas difíciles, generando tensión, dudas y obstáculos en un momento decisivo del concurso.

Se trata de una dinámica nunca vista en 'Gran Hermano', que promete cambiar por completo la estrategia de los finalistas en la última semana y la lucha por el maletín se vuelve todavía más intensa y el desenlace, más imprevisible que nunca.