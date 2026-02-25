Este televisor QLED Samsung de 65 pulgadas tiene 4K y está arrasando en ventas con un descuentazo del 50%

telecinco.es 25 FEB 2026 - 12:59h.

IA que mejora la calidad de todo, sistema operativo actualizable con control por voz y un mando que no necesita pilas. Esta TV sorprende.

Las mejores smart TV del 2025 para transformar tu salón en un cine en casa

Llegó el momento que tanto tiempo estabas esperando: toca cambiar la tele del salón. Te habrás zambullido en un océano de modelos, funciones y opiniones. Pero, si quieres ir al grano, lánzate a por la Smart TV Samsung QLED 65". Una tele que te recomendamos no solo porque está rebajada a mitad de precio, sino porque su panel 4K mejora la calidad de cualquier contenido gracias a su procesador con IA, sus colores son perfectos y hasta su sonido es bueno. Te va a sorprender.

De hecho, es perfecta tanto para uso gaming como para multimedia. Da igual para lo que la quieras, porque da buenos resultados en todos los frentes.

El panel QLED de 65" sorprende por su resolución 4K y por cómo vibran los colores en él. Todo se ve de cine.

El sistma Q-Symphony hace que te sumerjas mucho más en el contenido gracias a un sonido más envolvente y la sincronización con barras de sonido.

Su sistema operativo Tizen no solo da acceso a todas las apps más importantes, sino que además se puede controlar por voz y va muy fluido.

El mando SolarCell no usa pilas, se recarga con luz solar o por USB-C.

Comprar en PcComponentes por ( 999 € ) 499 €

Smart TV Samsung QLED 65"

Nada más encender la Smart TV Samsung QLED 65" notas por qué es diferente a la gran mayoría. Su panel QLED de 65 pulgadas recrea los colores con una fidelidad del 100% y controla muy bien la iluminación para que cada escena luzca de la mejor forma posible, con un genial equilibrio entre blancos, negros y colores vivos. Aunque detrás de todo eso está su procesador Q4 AI, que mejora cada fotograma en tiempo real para llevarlo al 4K, que sea más nítido y con mejor brillo sin importar su calidad original. Hace que todo se vea mejor y que te sumerja aún más en la película, serie o juego que tengas en pantalla también gracias a su sonido y a su sistema Q-Symphony, que sincroniza los altavoces con barras de sonido para conseguir un entorno mucho más envolvente. Él calibra solo el sonido para exprimirlo al máximo. Y tampoco se queda atrás en materia Smart tanto por apps como por facilidades: tiene actualizaciones constantes, se puede controlar con la voz y dispone de Wi-Fi y Bluetooth para conectarse a lo que quieras.

Se ve y se oye genial, se adapta a todo y tiene un diseño perfecto para el salón de casa. No importa si lo quieres para ver la TV, series, películas o jugar a videojuegos. Cumple en todo sobradamente.

¿Tiene buenas reseñas esta tele de Samsung?

Lo cierto es que sí, sobre todo por su calidad de imagen y su relación calidad-precio. A los usuarios les gusta especialmente lo fluido que va su sistema y el mando, que no necesita pilas. Aquí puedes leer algunas reseñas:

"Tiene muy buena imagen, no es muy pesado. Me encantó mi compra. Siempre usé Samsung y nunca tuve problemas."

"Gran tele de 65 pulgadas con buena relación calidad precio, la recomiendo por su velocidad en el sistema, mando solarcell que permite que se cargue con la luz y nos olvidamos de las pilas."

"La verdad, me encantó la tele. Era todo lo que necesitaba y un poco más. Tiene buena calidad y muy buen audio,m parece que estuvieras en un cine. Quedé encantada."

