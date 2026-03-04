Los tonos suaves y los acabados naturales marcan la tendencia beauty de esta temporada

telecinco.es 04 MAR 2026 - 10:45h.

La nueva colección de maquillaje llega en marzo a Mercadona con cuatro imprescindibles

Primer, paleta de sombras, iluminador tricolor y bálsamo labial forman una propuesta ideal para realzar cualquier look durante esta temporada

Una vez más, Mercadona lo vuelve a hacer y presenta su nueva colección de primavera, Denim Blossom, que llega a todas las tiendas en marzo. Esta propuesta captura la dualidad entre la rudeza del tejido denim y la delicadeza de los bordados florales, convirtiéndose en un imprescindible de la temporada.

Fresca, luminosa y versátil, la colección está formada por cuatro productos que permiten crear looks suaves y favorecedores, ideales tanto para el día a día como para ocasiones especiales.

Todas sabemos de la importancia de preparar la piel antes de maquillarla, y Mercadona también lo sabe. Por eso, uno de los productos que forman esta colección es el Active Glow Primer, una prebase efecto luminoso que combina tratamiento y luminosidad. Se trata del primer paso hacia un acabado uniforme y radiante, ya que su textura fresca incorpora esferas encapsuladas que liberan vitamina A al aplicarse, lo que ayuda a alisar la piel.

La colección continúa con una paleta de sombras compuesta por cinco tonos armonizados, entre los que se encuentran dos nudes mate que unifican el párpado, un tono perlado que aporta luz y dos rosas luminosos que suavizan y realzan la mirada. Su textura es fácil de difuminar y permite modular la intensidad para crear desde looks naturales hasta acabados más sofisticados con facilidad.

Para aportar luminosidad al rostro, Denim Blossom incluye un iluminador en polvo tricolor que proporciona un brillo natural en un solo gesto. La combinación de los tres tonos permite personalizar el acabado según el efecto deseado, además de que se difumina con facilidad y su formato compacto resulta ideal para llevar en el neceser y retocar el maquillaje fuera de casa.

El toque final lo ofrece un bálsamo labial cremoso que reacciona al pH de los labios y revela un tono personalizado. Su fórmula fundente hidrata en profundidad, suaviza y aporta un acabado brillante y saludable que realza la belleza natural.

En pocas palabras, esta colección es ideal, y Mercadona demuestra que se puede combinar diseño y practicidad en un mismo producto. Además, puede completar tu look con las máscaras de pestañas de Deliplus, que son ideales para cualquier ocasión.