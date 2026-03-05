telecinco.es 05 MAR 2026 - 13:58h.

Diseño ergonómico con cancelación de ruido pasiva, carga rápida por USB-C, doble opción de conexión... Los Logitech G Asto A20 X enamoran.

Los mejores auriculares gaming en relación calidad- precio del 2025

Estás buscando auriculares y quieres algo que suene bien, que no tenga cable y que ofrezca una buena autonomía, pero sobre todo que no sea caro. Parece algo imposible, pero es justo lo que ofrecen los Auriculares inalámbricos Logitech G Astro A20 X. Este modelo se puede conectar a dos dispositivos a la vez, ofrece sonido envolvente, micróno de calidad y 90 horas de autonomía. Y, para rematar, está rebajado a 119 €.

Son unos auriculares sin cable pensados para gamers, pero que puede disfrutar cualquiera que busque una buena calidad de sonido. Si quieres comodidad, autonomía y un sonido de primera, aquí lo vas a tener.

¿Por qué recomendamos estos auriculares?

90 horas de batería continua con recarga rápida por USB-C.

Tecnología PlaySync Audio, que te permite tener entrada y salida de audio en dos dispositivos distintos a la vez sin tener que reconectar nada.

Diseño circumaural que te aísla del ruido ambiental sin cancelación activa.

El micrófono omnidireccional capta la voz con claridad.

Comprar en PcComponentes por ( 199,99 € ) 119,99 €

Auriculares inalámbricos Logitech G Astro A20 X

Lo más impresionante de los Auriculares inalámbricos Logitech G Astro A20 X es el conjunto en sí mismo. Su conectividad dual hace que puedas tener varios dispositivos conectados al mismo tiempo y cambiar de uno a otro sin tener que configurar nada, sean consolas, teléfonos, teles o cualquier otro aparato. Luego está la conexión Lightspeed, con una latencia casi nula que es ideal para jugar, junto con el Bluetooth 5.3. Para rematar, su diseño tan ergonómico y cómodo, pensado para sesiones largas y con un micrófono desmontable que puedes ajustar perfectamente. ¿La guinda a todo esto? Pues su autonomía, ya que aguanta hasta 90 horas ininterrumpidas, sin estuches, sin complicaciones, con una carga rápida que los llena de batería en pocos minutos. Es redondo en todos los sentidos.

Por eso mismo, son unos auriculares ideales para jugones exigentes, para quienes quieren sumergirse al máximo en películas o series o para quienes, simplemente, ponen la calidad por encima de todo.

¿Tienen buenos reseñas estos auriculares de Logitech?

La comodidad, la calida del sonido y detalles como la capacidad de adaptación de su micrófono. Todo esto es lo que hace que las reseñas de estos auriculares Logitech sean tan positivas. Aquí puedes ver algunas:

"Calidad precio siempre inmejorable, esta marca nunca falla, la batería dura mucho tiempo, sonido envolvente y el micrófono se puede adaptar a cualquier rostro."

"Unos auriculares geniales, comodísimos para usarlos durante largos periodos de tiempo. Perfectos para las tardes de verano, para jugar o para ver Netflix en la cama."

"Llevo un tiempo usando los Logitech G Astro A20 X y estoy realmente impresionado con su comodidad."

