¿Hacemos un trato?: “Tú te cuidas. Él te cuida”, el mensaje de la campaña de aguacate europeo

telecinco.es 27 MAR 2026 - 11:25h.

Intertropic lanza ‘Aguacate y Mango de Europa: Frutas con Corazón’, una campaña que invita a cuidarse consumiendo frutas europeas

La iniciativa propone el ‘Contrato Conmigo Mismo’ y celebra el sabor y las propiedades de los aguacates europeos

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Intertropic, la Organización Interprofesional del Aguacate y el Mango de España, presenta la campaña ‘Aguacate y Mango de Europa: Frutas con Corazón’, co-financiada por la Unión Europea, que conecta lo que comemos con cómo queremos vivir y muestra que cada elección alimentaria puede ser un gesto de cuidado y bienestar.

La iniciativa gira en torno a un latido simbólico, un ‘boom boom’ constante que representa la vida, el bienestar y el cuidado de la salud. Cada alimento elegido es un latido más y una decisión que refleja nuestra forma de cuidarnos. La campaña recuerda que “Tú te cuidas. Él te cuida”. ¿Quién? Pues el aguacate de aquí, ese cultivado y recolectado con sumo cuidado por nuestros agricultores y que siempre está en su punto perfecto, sin sorpresas.

Una de las partes más importantes (y divertidas) es el ‘Contrato Conmigo Mismo o Conmigo Misma’, que puede “firmarse” físicamente o dejando un comentario en Instagram (@fruitfromtheheart_eu), porque cada decisión, incluso tan sencilla como consumir aguacates europeos, es una inversión directa en tu vitalidad y energía.

Como se trata de un producto cultivado aquí mismo, en el Mediterráneo, llega al consumidor en su punto perfecto de maduración. Esto garantiza frescura, sabor y una perfecta conservación de sus propiedades. Un aguacate cuidado y mimado por nuestros agricultores en cada fase en su vida, de modo que llegue a nuestras casas listo para incorporarse en cualquier momento del día, desde tostadas y bowls hasta ensaladas y smoothies.

“No necesita excusas ni momentos especiales”

Carlos Maldonado, chef con estrella Michelin, conduce el evento, en el que también participan Alba Lago, Flora González y Jano Mecha, presentadores de Mediaset que prepararán junto al cocinero tres recetas con aguacate europeo.

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Maldonado nos habla de esta fruta extraordinaria y recuerda cómo la cercanía entre el lugar de cultivo y la mesa de los consumidores permite que estos aguacates mantengan su frescura y su punto óptimo de maduración, ya que, al reducirse los tiempos de transporte, maduran en el árbol, potenciando su sabor y conservando todas sus propiedades. Sobre todo, entre diciembre y abril, los mejores meses para consumirlo, coincidiendo con la temporada en Europa.

“No necesitas excusas ni momentos especiales: sólo buenos ingredientes, productos naturales de calidad, que estén en su punto óptimo, como este aguacate de aquí”, destaca el chef.

La campaña también subraya la importancia de comer rico y saludable, gracias a productos tan versátiles y sabrosos como el aguacate europeo, que te dan toda su energía y vitalidad. O, como lo resume Carlos: “Haz que cada bocado sea un bocado de salud. Invierte en ti, déjate cuidar y disfruta”.