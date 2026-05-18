Ana Carrillo 18 MAY 2026 - 18:08h.

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Almudena, la guardesa de Cantora, acudió a '¡De viernes!' para hablar de cómo Kiko Rivera y su novia, Lola García, entraron el pasado 17 de abril en la finca para llevarse varias cosas, entre ellas, una maleta que el DJ le llevó a su madre, Isabel Pantoja, a Gran Canaria cuando fue a visitarla unos días después. La gran incógnita era qué contenía esa maleta y ha sido Leticia Requejo la que ha desvelado el misterio en 'El tiempo justo'.

"Mucha gente ha hablado de dinero, pero no era dinero, era documentación", ha asegurado la periodista, que ha ido un paso más allá al afirmar que los documentos están "relacionados con el dinero y el patrimonio que tenía Paquirri en América", continente en el que se ha desarrollado la última gira de la tía de Anabel Pantoja.

Leticia Requejo ha explicado que la cantante quería llevarse esa documentación al otro lado del charco y ha recordado que en el pasado "se confirmó que había más de 350.000 euros a repartir entre Isabel Pantoja y su hijo en tierras latinoamericanas". Todos los detalles de lo que ha contado la periodista se encuentran en el vídeo que encabeza el artículo, ¡dale al play!