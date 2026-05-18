Un turista español muere ahogado mientras practicaba surf en las islas Maldivas

El hombre se encontraba a bordo de un barco de safari turístico y se había desplazado para practicar surf a una zona cercana a la isla de Vaadhoo

Localizan los cuerpos de los cuatro turistas italianos que murieron durante una excursión de buceo en Maldivas

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Un ciudadano español de 53 años ha muerto ahogado este lunes mientras practicaba surf en el atolón de Gaafu Dhaalu, en el sur de las islas Maldivas. Se trata del tercer incidente con turistas extranjeros en el país en poco más de un mes, ha informado la policía local.

El hombre se encontraba a bordo de un barco de safari turístico y se había desplazado para practicar surf a una zona cercana a la isla de Vaadhoo. El lugar es conocido por ser un popular destino del archipiélago para los aficionados a este deporte.

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Según las autoridades, la víctima fue trasladada de urgencia a la clínica de Vaadhoo, donde los servicios médicos confirmaron su fallecimiento a las 12.57 hora local (9.57 hora española peninsular). Las fuerzas de seguridad locales ya han abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente.

El incidente se ha producido el mismo día que las autoridades maldivas han confirmado el hallazgo de los cuerpos de los ciudadanos italianos que fallecieron el jueves en un accidente de buceo en el atolón de Vaavu, cerca de la capital. Los equipos de rescate tuvieron que recurrir a especialistas italianos y finlandeses tras la muerte el sábado de un buzo militar maldivo que trabajaba en las labores de búsqueda.

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Esta racha negra para Maldivas comenzó el 11 de abril, cuando otro turista español, un ginecólogo de 30 años que celebraba su luna de miel, sufrió la amputación de una pierna tras el grave ataque de un tiburón tigre mientras buceaba. El ataque tuvo lugar en el atolón de Gaafu Alif, una zona cercana al lugar donde se registró el ahogamiento del nacional español este lunes.