Carlos Maldonado y Flora González enseñan cómo preparar el desayuno o cena perfectos con el aguacate como protagonista
Carlos Maldonado y Flora González preparan tostadas con aguacate europeo en el marco de la campaña ‘Aguacate y Mango de Europa: Frutas con Corazón’
La receta combina aguacate, tomate, queso crema y anchoa, mostrando cómo los productos europeos llegan al consumidor en su punto perfecto
Carlos Maldonado, chef con estrella Michelin, ha invitado a Flora González al plató para compartir una receta fresca y sencilla protagonizada por aguacates europeos en el marco de la campaña ‘Aguacate y Mango de Europa: Frutas con Corazón’, impulsada por Intertropic y cofinanciada por la Unión Europea. La iniciativa parte de la idea de que cada elección alimentaria puede ser un gesto de cuidado y bienestar, y propone hacer un trato con uno mismo alrededor de pequeños hábitos de consumo que aporten energía y vitalidad.
La campaña se apoya en un latido simbólico, un ‘boom boom’ constante que representa la vida, el bienestar y el cuidado de la salud. Además, remarca que “Tú te cuidas. Él te cuida”, invitando al público a comprometerse con su bienestar, incluso en gestos tan sencillos como elegir aguacates y mangos europeos, que llegan al mercado en su punto perfecto de maduración por su cercanía geográfica.
Una de las acciones más destacadas de la campaña es el ‘Contrato Conmigo Mismo o Conmigo Misma’, que cualquier persona puede “firmar” físicamente o dejando un comentario en Instagram en @fruitfromtheheart_eu, subrayando que pequeñas decisiones alimentarias pueden ser una inversión en salud y energía.
Tostadas integrales con aguacate
Maldonado presenta a Flora González de manera distendida, con un “se la hemos liado para que venga a cocinar con nosotros”, y la define como “una grandísima profesional de esta casa”, destacando su inquietud y versatilidad. Flora, con humor, responde que “es todo un reto para él” y que “ha venido a aprender”, antes de meterse de lleno en la preparación.
La receta elegida fue tostadas integrales con aguacate, tomate, queso crema con orégano y anchoa, diseñada para dos personas. Los ingredientes principales de esta preparación son: rebanadas de pan integral, un aguacate maduro, tomate firme, queso crema y filetes de anchoa, acompañados de aceite de oliva virgen extra, orégano, zumo de limón, sal y pimienta negra recién molida.
Con un paso a paso claro y sin complicaciones, la propuesta demuestra cómo el aguacate europeo se integra con facilidad en preparaciones cotidianas. Al terminar, Flora afirma con una sonrisa que ha “tomado nota de los aprendizajes”, subrayando que cocinar con aguacate puede ser tan satisfactorio como nutritivo, y que pequeños gestos gastronómicos pueden formar parte de hábitos de bienestar diarios.