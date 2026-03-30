telecinco.es 30 MAR 2026 - 12:47h.

Air Wick apuesta por el marketing experiencial con una pop up inmersiva en Madrid.

“La Casa de las Fragancias” presenta sus principales aromas y novedades de 2026.

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Las fragancias tienen el poder de transformar cómo se vive cada instante, y la primavera es un momento especial para asociarlo con olores frescos y sensaciones renovadas. Air Wick da la bienvenida a esta estación con “La Casa de las Fragancias”, una pop up inmersiva que abrirá sus puertas el próximo 26 de marzo en La Cristalería, con entrada gratuita durante su jornada de apertura.

Una fragancia no solo perfuma un espacio, también influye en cómo se percibe y se recuerda. Bajo esta premisa, la iniciativa transforma el concepto tradicional de ambientación en una experiencia sensorial completa. La marca convierte así sus distintas referencias en escenarios que el visitante puede recorrer, activando no solo el olfato, sino también el resto de los sentidos.

El recorrido se articula en torno a diferentes estaciones inmersivas que reinterpretan algunas de sus fragancias más reconocidas, ahora reformuladas con el doble de aceites esenciales para potenciar su intensidad y profundidad. Desde ‘Flor de cerezo’, que traslada a los primeros días de primavera, hasta ‘Campos de lavanda’, que recrea la calma de un atardecer de verano, pasando por ‘Nenuco’, que conecta con recuerdos de infancia a través de un aroma ampliamente reconocible.

En paralelo, la experiencia funciona como plataforma de lanzamiento para las novedades de 2026. Entre ellas, ‘Aire Fresco y Algodón’ (con notas de eucalipto, flores blancas, jazmín, nerolí y vainilla) y la colección limitada ‘Aromas del Mundo’, que se presenta en exclusiva en el espacio con referencias como ‘Jardines Imperiales de Kioto’ y ‘Playa de Copacabana’, pensadas para trasladar al consumidor a distintos lugares sin salir de casa.

Además, la propuesta incorpora una dimensión didáctica, con una cata de fragancias guiada por Adrián Carrera, conocido como “la nariz de España”, que introduce al visitante en el proceso de creación de un aroma y en su capacidad para influir en la experiencia del hogar. Como cierre, la experiencia va un paso más allá al mostrar cómo las fragancias pueden transformar un espacio en un hogar con personalidad, invitando a cada visitante a descubrir cuál es la que mejor encaja con su estilo y le permite dar un toque propio y único a su casa.