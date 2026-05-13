Descubre la reacción del superviviente salvado en esta ceremonia de salvación

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Con los cuatro supervivientes nominados colocados en sus respectivos toboganes, María Lamela arranca con la ceremonia de salvación de la gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie': "Es importantísima porque son cuatro pesos pesados de la edición y ninguno quiere marcharse de esta aventura".

Pero antes de pausar la votación y conocer el nombre del salvado, el programa da la oportunidad a los concursantes de explicarles a la audiencia el motivo por el que deben quedarse.

Tras conocer sus correspondientes alegatos, los cuales puedes escuchar en el video principal, la presentadora se dispone a desvelar uno por uno los nombres de aquellos que continúan nominados.

El nombre del superviviente salvado

"El primer superviviente que continua nominado y se enfrentará a la expulsión definitiva del próximo jueves es… ¡Aratz!", anunciaba María Lamela.

Le seguía Almudena, siendo Claudia o Alvar el salvado de la noche. Y es que se trata de "una salvación muy importante porque Claudia ha estado muchísimas veces nominada, todo lo contrario a Alvar que nunca ha estado nominado", recuerda a la audiencia la presentadora.

Sin embargo, el tercer superviviente que continúa nominado y se enfrentará a Almudena y Aratz en la expulsión definitiva del próximo jueves es Alvar, por lo que Claudia se convierte en la concursante salvada.

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La reacción de Claudia a su salvación

Entre gritos de celebración, Claudia cae al agua por el tobogán y se lanza a los brazos de su amiga Maica mientras Ion Aramendi le da la enhorabuena desde plató.

"Os quiero tanto pero al público más que me sigue salvando. ¡Seguid nominándome!", les decía a sus compañeros ya en la orilla de la playa.