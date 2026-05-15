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Tal y como desvelaba en primicia esta semana Antonio Rossi vamos a ver a Isabel Pantoja junto a su hijo Kiko más pronto que tarde. El colaborador contaba en 'El tiempo justo' en exclusiva que madre e hijo actuarán en el mismo festival musical en Sevilla este verano.

El periodista explicaba en el programa de Joaquín Prat que será el próximo 27 de junio cuando la tonadillera actúe en el Icónica Fest de Sevilla, justo antes de que su hijo haga lo propio como DJ en la fiesta que ameniza el evento.

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Isabel Pantoja, ¿de nuevo en apuros?

Pero esta no es la única novedad que tiene como protagonista a Isabel Pantoja. La artista, que continúa de gira para hacer frente a su deuda con Hacienda, estaría de nuevo siendo investigada junto a su hermano Agustín por la Agencia Tributaria.

Según ha contado Adriana Dorronsoro en exclusiva en 'Vamos a ver', Isabel Pantoja y su hermano estarían de nuevo en el punto de vista de Hacienda por una empresa que Agustín creó en junio del año 2023 en Canarias:

"Esta empresa sigue vigente, de administrador único figura Agustín Pantoja y cuenta con un activo total de 265.634 euros. La Agencia Tributaria estaría investigando esta empresa muy de cerca porque se trata de una empresa que como activos cuenta con lo que se conoce como activos intangibles, adelantos de esa gira de conciertos y de otros proyectos, un dinero que ellos tienen que utilizar a través de esta empresa para organizar todos esos conciertos y eventos. Es una operación magistral de Isabel y Agustín".