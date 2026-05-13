telecinco.es 13 MAY 2026 - 13:05h.

La hija de Terelu Campos ha reconocido que no le gusta que sus hijos hereden nombres de familiares, a pesar de haberlo hecho con su primogénito

Alejandra Rubio explica el motivo por el que publica su novela sin su nombre completo

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La novela de Alejandra Rubio, Si decido arriesgarme, llega hoy a las librerías. Un hito profesional cargado de emoción para la hija de Terelu Campos, que ha aprovechado el lanzamiento para conceder una entrevista en la que ha desvelado detalles de su embarazo. Entre otras cosas, la influencer de 26 años ha hablado sobre el nombre de su futura hija en común con Carlo Costanzia, descartando que vaya a llamarse Teresa y revelando el motivo por el que no le gusta poner "nombres de familiares a los bebés".

La sobrina de Carmen Borrego atraviesa una etapa de cambios, con las emociones a flor de piel. Coincidiendo con la publicación de su libro, la que fuera colaboradora de 'Vamos a ver' ha ofrecido una entrevista para la revista '¡Hola!' donde se ha mostrado de lo más sincera sobre su embarazo y la futura llegada de su hija. "Me encuentro bien, tranquila. Estoy en un buen momento, feliz", ha asegurado la ahora escritora, que no ha negado que para llegar aquí ha recorrido un camino "complicadito".

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Saber que espera una niña ha sido un motivo de celebración, especialmente para el entorno de Carlo Costanzia, ya que la presencia de varones siempre ha sido predominante en el clan. Pero con el sexo del bebé ya revelado, ahora se ha generado un gran debate sobre el nombre que tendrá la pequeña. Se ha hablado de Teresa y Mar como las opciones que habrían estado barajando sus padres... Ahora, Alejandra se ha pronunciado sobre estas teorías.

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A diferencia de lo que ocurrió con su primer hijo, cuyo nombre fue elegido por Carlo siguiendo la tradición de su familia, la joven espera ahora poder tomar la palabra. "A ver si es verdad y me dejan", ha comentado entre risas al referirse a la cantidad de personas que están intentando influir en la decisión final. "Está opinando todo el mundo: los padres, los abuelos… Todos", ha reconocido.

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"No me gusta poner nombres de familiares a los bebés"

Pero ella tiene las ideas muy claras: no quiere seguir con las tradiciones. Cuando le han preguntado si se llamará Teresa, la hija de Terelu Campos ha respondido tajante. "No, eso fijo. No me gusta poner nombres de familiares a los bebés. Creo en las energías y que se heredan si pones el mismo nombre", ha subrayado la influencer, que ha reconocido que esto mismo fue algo que intentó imponer en su primer embarazo. "A Carlo le dije que no quería ponerle el mismo nombre, pero él me dijo que era algo inamovible, que era algo de su familia", ha contado.

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Decidida a que su hija tenga una identidad propia, Alejandra Rubio continúa dejando en el aire el nombre que le pondrán a la pequeña. Eso sí, Teresa queda descartado... Y todo apunta a que Mar también.