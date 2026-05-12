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Avance | Los chicos se enfrentan a las imágenes más duras, con sorpresa incluida, y la huida de todas las chicas

Avance | Los chicos se enfrentan a las imágenes más duras, con sorpresa incluida, y la huida de todas las chicas
El avance del próximo programa.. telecinco.es
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En el siguiente programa de 'La isla de las tentaciones 10', los chicos se enfrentan a las imágenes más duras. Algunos como Christian se hartarán y lanzarán algún que otro ultimátum, completamente al límite: "No entiendo nada, y si sigue, va a haber consecuencias...".

Por otro lado, Yuli cada vez avanza más con Óscar, algo que descubrirá Lucas en unas imágenes que le perturbarán y mucho. Además, Luis sentirá por primera vez miedo al ver a Julia en 'Villa Deseo'. Una Julia que se está tomando de otra manera la experiencia.

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Y luego está Atamán, quien sufrirá y mucho al ver a David y Leila besándose de manera pasional en la habitación de la canaria. "Qué asco", se escucha decir en plena reacción de los chicos -y el propio Atamá-n a las calientes imágenes de David y Leila.

Una sorpresa que dejará a los chicos en shock

Además, Sandra Barneda sorprenderá a los chicos con "más imágenes" para ellos. La sombra de la tentación aparecerá de nuevo en República Dominicana y la reacción de estos no se hará esperar. "¿Quién es?".

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La hoguera de las chicas, una auténtica 'revolución'

Por último, las chicas afrontan una hoguera que supondrá una auténtica revolución. Y es que los Lucas, Atamán y compañía se lo pasan cada vez mejor en 'Villa Montaña', algo que hará reaccionar y mucho a las chicas. Tanto que protagonizarán una huida sin pecedentes con Sandra Barneda teniendo que intervenir.

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