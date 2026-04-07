telecinco.es 07 ABR 2026 - 14:23h.

La presentadora de Cuatro y el chef preparan un tartar de aguacate, tomate y salmón en el marco de la campaña ‘Aguacate y Mango de Europa: Frutas con Corazón’

La receta combina aguacate, salmón ahumado, tomate y parmesano y demuestra lo versátil que puede ser el aguacate europeo

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Carlos Maldonado, chef con estrella Michelin, se pone de nuevo a los fogones para preparar una receta sencilla con aguacate europeo junto a Alba Lago, presentadora de Cuatro. El encuentro forma parte de la campaña ‘Aguacate y Mango de Europa: Frutas con Corazón’, impulsada por Intertropic y cofinanciada por la Unión Europea, que propone llegar a un trato con uno mismo: cuidarse con productos de cercanía y de temporada como este, y dejar que ellos te cuiden con su energía y vitalidad.

La iniciativa utiliza un latido simbólico –un “boom boom” que representa la vida, el bienestar y el cuidado de la salud– para recordar que cada elección en el plato puede sumar a nuestro bienestar. De ahí surge el mensaje “Tú te cuidas. Él te cuida”, que invita a prestar atención a pequeños gestos del día a día, como elegir aguacates cultivados aquí, donde nuestros agricultores los cuidan en cada fase, mimando cada paso para hacer llegar a nuestras casas los mejores aguacates del mercado en su punto óptimo de maduración.

Dentro de la campaña también se propone el ‘Contrato Conmigo Mismo o Conmigo Misma’, una acción participativa que puede firmarse simbólicamente dejando un comentario en Instagram en el perfil @fruitfromtheheart_eu. La idea es convertir decisiones cotidianas, como incorporar fruta europea a las recetas diarias, en una forma de apostar por la energía y el bienestar.

Tartar de aguacate, tomate y salmón ahumado

“Yo creo que eres el único hombre capaz de meterme en una cocina”, confiesa Alba Lago en el programa al chef. Y, a pesar de las reservas iniciales de la presentadora (según ella, le había tocado “la receta más difícil”, aunque también “la más sabrosa”), ambos se pusieron manos a la obra animados por la frescura de un producto tan especial como el aguacate.

El primer paso es cortar el salmón ahumado y preparar los ingredientes del tartar. Después llega el turno del ingrediente estrella. “Pásame el aguacate que te voy a enseñar cómo se corta de verdad”, bromea Alba con total seguridad. “Se ha venido arriba”, responde Maldonado entre risas.

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Para preparar la receta se utiliza un aguacate grande maduro, 120 gramos de salmón ahumado, un tomate firme, 30 gramos de parmesano en lascas y una cucharada de cebolla morada muy picada. El aliño se completa con aceite de oliva virgen extra, zumo de limón o lima, una cucharadita de mostaza suave, sal y pimienta negra recién molida, además de cebollino fresco opcional.

El resultado final deja a Alba Lago impresionada. De ahí que la presentadora aproveche para lanzar un pequeño recordatorio que conecta con el mensaje de la campaña: “Tú te cuidas haciendo un tartar exquisito de aguacate y él te cuida dándote energía para llegar a todo”.