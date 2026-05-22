Ana Carrillo 22 MAY 2026 - 13:15h.

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Lucía Sánchez ha confesado en 'El Debate de las Tentaciones 5', que está disponible al completo y de forma gratuita en Mediaset Infinity, que no entiende cómo hay personas que pueden darle apelativos cariñosos a quienes están conociendo si apenas llevan unos días. Sandra Barneda le ha preguntado qué mote cariñoso le da ella a su novio y la colaboradora ha confesado la petición que le hizo su pareja actual, con el que ya lleva varios meses de relación aunque no lo presentó a sus seguidores de Instagram hasta el pasado mes de abril.

"Me lo tuvo hasta que pedir porque yo no puedo, por WhatsApp más, pero en persona regular", ha comentado la ganadora de 'GH DÚO' entre risas, provocando la reacción de su compañera, Terelu Campos, que le ha dicho que es "casi mejor" no usar apelativos cariñosos con la pareja: "Hay una teoría que dice que cuando uno llama 'gordi' o 'amor' es para no equivocarse y no meter la pata con el nombre".

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La confesión de Terelu Campos

Terelu Campos no solo ha dado su opinión sobre la anécdota de Lucía, sino que también se ha animado a confesar qué motes ha tenido en sus parejas, cuál no le gusta nada y cuál ha sido su favorito, provocando la reacción de Kiko Jiménez, que ha bromeado sobre este último, como puedes ver en el vídeo de arriba, ¡dale al play!

Las lecciones de Andrea Sabatini

Como los colaboradores estaban hablando de sus experiencias, Sandra Barneda le ha pedido a Andrea Sabatini que desvele sus consejos "infalibles" para conseguir una primera cita y el exconcursante de 'GH DÚO' ha escenificado con la presentadora cómo actuaría si conociera a una chica que le gustase y quisiera concertar un primer encuentro, como se puede ver en el vídeo de arriba.