telecinco.es 10 ABR 2026 - 10:39h.

El gerente de Intertropic participa en el cierre del programa, conectando a algunos de los rostros más populares de Mediaset con el compromiso de alimentación responsable que impulsa la campaña ‘Aguacate y Mango de Europa: Frutas con Corazón’

El ‘Contrato Conmigo Mismo’ pone el broche final a una jornada centrada en el sabor y el bienestar

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El momento final del encuentro gastronómico dedicado a los aguacates europeos tuvo un protagonista muy especial. Tras las recetas preparadas en el plató, todos los participantes recibieron a Antonio Carpintero, director general de Intertropic, la organización que impulsa la campaña ‘Aguacate y Mango de Europa: Frutas con Corazón’, co-financiada por la Unión Europea.

Carlos Maldonado lo presentó con humor. “Este tío sí que sabe de aguacates”, apuntó el chef y conductor del espacio, dando paso así a una breve intervención en la que Carpintero destacó el ambiente del programa. “Habéis derrochado simpatía, pero también energía, que es lo que dan los aguacates”, comentó.

La iniciativa gira en torno a un mensaje central: “Tú te cuidas. Él te cuida”. ¿Y quién es él? El aguacate de aquí, ese que entre diciembre y abril llega en su punto óptimo de maduración, después de ser cultivado y recolectado con cuidado y mimo por nuestros agricultores.

Con este espíritu, todos los participantes se reunieron en el plató para firmar el ‘Contrato Conmigo Mismo o Conmigo Misma’, una acción que representa el compromiso personal con pequeñas decisiones que suman bienestar, como incorporar frutas europeas en la alimentación diaria.

El contrato también puede firmarse de forma digital dejando un comentario en el perfil de Instagram @fruitfromtheheart_eu, donde los seguidores de la campaña pueden sumarse a este compromiso con su propio bienestar. ¿Trato hecho?