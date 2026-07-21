La actriz disponía de entradas para asistir al MetLife Stadium junto a sus hijos y ver el partido entre España y Argentina, sin embargo, un contratiempo les impidió acudir

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Elsa Pataky ha relatado a través de sus redes sociales el calvario que vivió junto a sus hijos cuando intentaba llegar a Nueva York para presenciar en directo la histórica final del Mundial entre España y Argentina. Un contratiempo aéreo les impidió llegar al estadio y les obligó a seguir el encuentro desde el interior del avión, después de permanecer retenidos durante cinco horas.

La actriz española tenía todo preparado para vivir una jornada inolvidable. Disponía de entradas para asistir al MetLife Stadium y compartir con sus hijos un momento histórico para el deporte español. Sin embargo, el viaje dio un giro inesperado.

Tal y como ella misma ha explicado en Instagram, el vuelo que realizaba desde Costa Rica con destino a Nueva York tuvo que ser desviado a Filadelfia, donde los pasajeros permanecieron inmovilizados durante horas.

"Tenía entradas para la final de España vs Argentina, un sueño, para verlo con mis hijos, y de camino de Costa Rica a NY desviaron nuestro avión a Philadelphia y estuvimos atrapados en el avión cinco horas", ha narrado.

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El retraso resultó definitivo. Cuando finalmente pudieron continuar el trayecto, ya era imposible llegar a tiempo para presenciar el encuentro desde las gradas.

La frustración fue todavía mayor porque estuvieron a escasos kilómetros de cumplir un sueño que llevaban tiempo preparando. En lugar de vivir el ambiente de la final, acabaron siguiendo el partido desde un teléfono móvil mientras permanecían dentro del avión.

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"No llegamos a la final y tuvimos que verlo en el avión con el teléfono y llorando porque estuvimos tan cerca de ver ganar a nuestro país. No había llorado desde hacía tiempo con mis hijos", ha aseverado Pataky.

Mientras tanto, su primo sí logró acceder al estadio después de viajar desde Australia, aunque tuvo que vivir el encuentro prácticamente en solitario, "con cinco asientos libres al lado suyo, pero por lo menos con toda la afición".

En vez de resignarse, la actriz decidió trasladarse con sus hijos hasta Times Square, donde cientos de aficionados españoles celebraban el campeonato del mundo.

Según ha afirmado, ese ambiente festivo les permitió, al menos, compartir parte de la emoción que no habían podido vivir en el estadio. "Nos quedó el consuelo de ir a Times Square y mostrarle a mis hijos la ilusión de todos los españoles que estábamos ahí. A veces la vida no te deja. Lo intentamos todo. Pero la mejor alegría es que ganamos y me siento orgullosa de ser española. ¡Olé España!", ha sentenciado.