Universo Calleja 21 JUL 2026 - 01:10h.

La actriz se sincera sobre su divorcio con el futbolista Achraf Hakimi y desmiente que llegasen a ir a juicio: "Fue una decisión muy dura"

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Hiba Abouk se abre en canal con Jesús Calleja sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: su divorcio con el futbolista, Achraf Hakimi, en plena polémica por acusación de violación. Además, la actriz aprovecha este momento de total sinceridad para desmentir muchos bulos y aclarar cómo es actualmente su relación con su exmarido, con el que tiene dos hijos en común.

"Fue una decisión muy dura para mí de afrontar porque formar una familia era mi sueño, ya que es lo que más me ha faltado. Es un shock a todos los niveles y porque tengo dos hijos y siempre pienso en ellos primero", ha contado la actriz sobre su divorcio con futbolista en el año 2023.

Hiba Abouk, sobre su cambio de vida tras su separación: "Estoy feliz"

Desmintiendo los rumores sobre una separación conflictiva, Hiba Abouk ha asegurado que fue completamente amistosa y que "no llegaron a ir a juicio nunca". "Fracasamos como matrimonio, pero queremos tener éxito en nuestra labor de padres y ser familia de otra manera porque lo seremos para toda la vida. Tenemos una buena relación, que es fundamental para que mis hijos crezca en un entorno sano. Aprender a perdonar es fundamental para ser feliz", ha añadido.

Tras su divorcio, la vida de Hiba Abouk ha dado un nuevo giro. Después de varios años viviendo en París y dedicada por completo al cuidado de sus hijos, la actriz ha retomado su carrera y asegura atravesar un momento de felicidad y estabilidad: "Estoy a gusto. He vuelto a currar. He tenido la suerte de volver con trabajo, de protgonizar una serie, ahora de rodar una peli..."

Las lágrimas de Hiba Abouk tras vencer el vértigo

Durante su aventura en China en 'Universo Calleja', Hiba Abouk se ha enfrentado a su mayor miedo: las alturas. Y es que desde que se convirtió en madre su temor es cada vez mayor. Por eso, y aprovechando su recorrido por la Gran Muralla China, Jesús Calleja la ha animado a plantarle cara al vértigo y juntos han vivido un especial momento en el que la actriz ha terminado completamente emocionada.