Lorena Romera 21 JUL 2026 - 10:55h.

La exconcursante de 'Supervivientes' sufre un nuevo bache de salud tras varias sesiones de quimioterapia

Marta Peñate habla de los efectos secundarios que sufre por su tratamiento

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Marta Peñate está sufriendo un nuevo revés de salud en mitad del procedimiento médico al que se está sometiendo. Cuando la colaboradora y presentadora de televisión intentaba sobrellevar con la mejor filosofía los efectos secundarios de su quimioterapia -para eliminar las células del embarazo ectópico-, la que fuera concursante de 'GH' y 'Supervivientes' se enfrenta a un nuevo contratiempo que la lleva de nuevo al centro médico.

A través de sus historias de Instagram, la de Las Palmas de Gran Canaria, de 35 años, ha publicado una imagen acostada en la cama, visiblemente agotada y con la mano en la frente. En plena madrugada, la creadora de contenido ha hecho partícipes a sus seguidores de este nuevo episodio de salud:

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"Me he despertado por el dolor de muela. Una hora y media después, un enantyum, agua fría con sal... y no me duermo", lamenta la que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones', desesperada al no poder conciliar el sueño por este dolor agudo.

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A pesar del cansancio acumulado tras semanas de ingresos por hemorragias y ese tratamiento por quimioterapia que le está dejando algunas secuelas físicas, la pareja de Tony Spina ha vuelvo a hacer alarde del humor que tanto la caracteriza: "Mañana al médico de nuevo, claro que sí. Vamos para bingo".

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"Es que te juro que hace cinco minutos me llegué a reír mientras sufría del dolor porque esto ya me parece una cámara oculta", ha reconocido la influencer, que ha aprovechado sus redes sociales para matar el tiempo muerto y desahogarse con su comunidad.

Y es que este dolor de muela resulta especialmente pesado para ella en pleno tratamiento de quimioterapia. Hace apenas unas horas, la propia Marta Peñate se sinceraba sobre cómo le está afectando la medicación: "Todo el día mal, con náuseas por la quimio, que me tocó la del medicamento que me sienta mal".

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A esta malestar se le suman las estrictas limitaciones que debe seguir debido al tratamiento: "No tengo nada que hacer en Madrid. No puedo coger sol hasta nuevo aviso por la medicación... así que piscina cero, y hace tanto calor que el centro comercial es lo más rentable". Ahora, sus seguidores han quedado a la espera de la última hora sobre su estado de salud tras este nuevo revés.