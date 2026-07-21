El autor del gol que ha dado la Copa del Mundo a la selección española apareció en el autobús de los campeones con una gorra con el lema 'Make Spain Great Again'

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MadridProtagonista en el terreno de juego con un auténtico golazo que valió el Mundial, Ferrán Torres, con una gorra que ya se ha convertido en tendencia, también se ha erigido como uno de los destacados durante la rúa de los campeones en la capital de España, donde fueron recibidos por más de dos millones de personas que festejaron junto a ellos la consecución de la Copa del Mundo tras el 1-0 de la final frente a Argentina.

Con Donald Trump como testigo y Nueva Jersey, Estados Unidos, como escenario, el valenciano hizo vibrar a toda una nación con su gol en el minuto 106 de la prórroga; un tanto que derribó el muro de la Albiceleste para llevar a España de nuevo a la eternidad con su segunda estrella mundial. Con la fuerza de un equipo unido y siempre fiel a su estilo, con un fútbol con total dominio del balón, fue él, Ferrán Torres, el encargado de poner por fin el balón en la red.

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La gorra de Ferrán en la rúa de los campeones que ya es viral

En un partido muy complicado y con faltas excesivas del rival, España siguió insistiendo hasta llevarse el premio a base de puro fútbol; una gesta encumbrada internacionalmente, y que continuó ayer, lunes 20 de julio, con la llegada de los jugadores a Madrid.

Ante una auténtica marea de aficionados, tras los actos institucionales protocolarios, llegó para los futbolistas el momento de subirse a la rúa de los campeones, el autobús descapotable desde el que compartieron con todos ellos la conquista de la Copa del Mundo. Y allí, sobre el vehículo, volvió a destacar Ferrán como uno de los protagonistas luciendo una comentada gorra que ya se ha hecho viral y que no ha dejado de generar reacciones en las redes. La razón: una clarísima referencia a Donald Trump al rescatar su lema para rediseñar el ‘Make America Great Again’ por un ‘Make Spain Great Again’, es decir, lo que en español podría traducirse como ‘Haz a España grande otra vez’.

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El sutil cambio, pero muy simbólico, no ha dejado de tener repercusión después de proclamarse España campeona del mundo en Estados Unidos y con el presidente del país, que quiso hasta colarse en la foto de los campeones, como anfitrión.

Oriundo de Foios, Valencia, ahora también esperan la llegada del delantero en la localidad, donde ya han anunciado que será nombrado "hijo predilecto". "Ha triunfado y nos ha hecho felices, ¿qué más se puede pedir?", proclaman desde el municipio.