Alberto Rosa 21 JUL 2026 - 19:37h.

Los restos de la enfermera han sido encontrados en un campo agrícola del sur de Francia seis años después de su desaparición

Carlos, el acusado de asesinar a Mónica de la Llana y ocultar su cuerpo hace cuatro años, guarda silencio: "Sigue en Mas d'Enric y no va a decir nada"

Compartir







Cédric Jubillar, el hombre condenado a 30 años de cárcel por la muerte de su mujer Delphine en 2020, ha confesado ante el juez cómo acabó con la vida de su esposa, cuyos restos fueron hallados el pasado jueves 16 de julio en un campo agrícola del sur de Francia.

Después de cinco años en los que siempre ha negado el crimen, Jubillar admitió por primera vez a principios de julio que había matado a la enfermera, que entonces tenía 33 años. “Admito los hechos, admito ser responsable de la desaparición de mi esposa”, dijo, según consta en la sentencia recogida por ‘Le Parisien’.

Ahora, el autor confeso del crimen se ha vuelto a sentar ante el juzgado para explicar los detalles del crimen. “Ocurrió la noche del 15 al 16 de diciembre de 2020. Me acosté sobre las 22:30; mi hijo y Delphine vinieron a abrazarme a la cama; me quedé dormido”, dijo.

Una discusión con la que acabó "perdiendo el control"

El francés, que ahora tiene 38 años, explicó que a menudo se despertaba a esa hora porque estaba durmiendo mal, estresado porque él y su esposaba “estaban hablando de divorcio”. Esa noche, sobre las 01:30 de la madrugada, según su relato, se levantó y fue al salón. “Quería fumarme un cigarrillo para relajarme porque estaba estresado”, dijo.

Jubillar señala que su esposa lo increpó diciéndole “¿qué haces aquí?” y que él le respondió de la misma manera. “Se convirtió en insulto; me dijo: ‘Eres un pedazo de mierda, un maldito drogadicto, tengo razón al dejarte, nadie te va a querer”, relató el hombre,

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cédric contó entonces ante el juez que Delphine la había dicho: “Ahora puedo confesarte que he encontrado a alguien que me hace el amor mejor que tú”. Según su relato, entonces “perdió el control”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

“Quería que se callara, la agarré por el cuello, la apreté y le dije: ‘Cállate’. Miraba al suelo porque no quería mirarla a los ojos. Cayó sin vida. Tardé unos instantes en darme cuenta de que acababa de matar a la madre de mis hijos”, relató Cédric Jubillar, según informa BFMTV.

Las autoridades francesas confirmaron el domingo que los restos mortales encontrados el pasado jueves en un campo agrícola del sur de Francia pertenecían a Delphine Jubillar, la enfermera desaparecida en diciembre de 2020.

Los servicios del Instituto de Investigación Criminal de la Gendarmería Nacional (IRCGN) acreditaron que los dos fémures encontrados en un campo de Mailhoc (sur de Francia) corresponden con el ADN de la joven enfermera.

Cédric ha negado desde el principio estar implicado en el caso

Durante años, Cédric Jubillar negó estar implicado en la desaparición de Delphine. La noche de la desaparición él mismo llamó a la Gendarmería para decir que no sabía dónde estaba su mujer. También participó en las batidas durante los primeros meses del suceso.

En junio de 2021, sin embargo, la Gendarmería acumuló indicios contra él y la Justicia lo imputó y decretó contra él prisión provisional. La condena de octubre de 2025 fue un hito judicial en Francia, pues no había cuerpo del delito. Sin embargo, los jueces vieron elementos suficientes contra él.

El matrimonio estaba en proceso de separación, pues Delphine mantenía una relación con otro hombre. Cédric Jubillar había contado semanas antes a su madre que estaba dispuesto a matar a su mujer.

El matrimonio estaba en proceso de separación

Otro de los testimonios que se tuvieron en cuenta fue del hijo mayor Louis, quien contó que se había despertado en la noche de autos y escuchó cómo sus padres estaban discutiendo.

En declaraciones a BFMTV, el abogado de varios familiares de Delphine Jubillar, Mourad Battikh, dijo que el hallazgo es "muy doloroso" para la familia y que ahora podrán recogerse ante "una parte del cuerpo" de la enfermera.