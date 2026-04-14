Carlos Maldonado y los presentadores de Mediaset se rinden al sabor del aguacate europeo

telecinco.es 14 ABR 2026 - 11:00h.

La campaña ‘Aguacate y Mango de Europa: Frutas con Corazón’ reúne en el plató a chefs, presentadores e influencers gastronómicos

Tres recetas con aguacate y el ‘Contrato Conmigo Mismo’ son los protagonistas de una jornada dedicada al sabor y al bienestar

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Un plató convertido en punto de encuentro entre gastronomía, entretenimiento y bienestar con motivo de la campaña ‘Aguacate y Mango de Europa: Frutas con Corazón’, impulsada por Intertropic y co-financiada por la Unión Europea. Así se ha presentado en sociedad una iniciativa que parte de la idea de un contrato contigo mismo: tú te cuidas eligiendo aguacates de aquí, cultivados y recolectados con sumo cuidado por nuestros agricultores, y ellos te cuidan aportándote su energía y vitalidad.

La campaña se inspira en un latido simbólico, un ‘boom boom’ que representa la vida, el bienestar y el cuidado de la salud, recordando que cada elección en el plato suma. De ahí el mensaje que recorre todo el proyecto, “Tú te cuidas. Él te cuida”, que invita a prestar atención a pequeños gestos diarios, como elegir aguacates de aquí, disponibles entre diciembre y abril en su punto perfecto de maduración.

Durante el programa, el chef Carlos Maldonado con estrella Michelin, fue guiando a los presentadores en la preparación de distintas recetas con aguacate europeo.

Primero fue el turno de Flora González, que se enfrentó con humor a unas tostadas integrales con aguacate, tomate, queso crema con orégano y anchoa. La presentadora reconocía haber llegado para aprender, y acabó tomando nota de la receta.

Después llegó Jano Mecha, que empezó confesando que no tenía mucha experiencia culinaria, pero se atrevió a preparar junto a Maldonado una ensalada de aguacate, nueces, queso fresco y granada, descubriendo que incluso un plato aparentemente sencillo puede tener su técnica.

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La tercera en ponerse el delantal fue Alba Lago, presentadora de Cuatro, quien elaboró un tartar de aguacate, tomate, salmón ahumado y queso parmesano.

Después de deleitarnos con esas exquisitas recetas, todos los participantes se reunieron para dar la bienvenida a Antonio Carpintero, gerente de Intertropic, quien los felicitó por el esfuerzo y por la filosofía con la que habían afrontado el encuentro. Fue entonces cuando todos los presentes se reunieron para firmar el ‘Contrato Conmigo Mismo’ (o ‘Conmigo Misma’), una de las acciones centrales de la campaña. Este gesto simbólico invita a comprometerse con pequeños hábitos que contribuyen al bienestar, como incorporar frutas europeas a la alimentación diaria. El contrato también puede firmarse de forma digital a través de Instagram en el perfil @fruitfromtheheart_eu.

Durante todo el programa, además, estuvieron presentes varios expertos gastronómicos e influencers que siguieron de cerca las recetas y la conversación culinaria. Entre ellos, Sandra Caraballo (kalequedale), Pedro Ruiz Pérez (pedrocinillas), Catalina Gay Pajares (cookalina_), Nuria Rodríguez González (nuria_orobio_deco), Mónica Aguiar Masó (inthekitchenwithm), Rocío Tornero Campa (1409.sentidos) y Dámaso Vélez Alonso (lacocinademasito).

Un público de excepción que pudo certificar que, si tú te cuidas con aguacate de aquí, él te cuida a ti.