MSI Cyborg 15: el portátil con 32 GB de RAM y gráfica RTX 5060 de NVIDIA ¡con 850 € de descuento!

telecinco.es 15 ABR 2026 - 12:59h.

Un ordenador portátil pensado para el gaming que sorprende en todos los frentes posibles. No vas a encontrar un equipo igual de potente a ese precio.

Los 10 mejores ordenadores portátiles del 2025: comparativa y precios

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Si ha llegado el momento de renovar o comprar un ordenador portátil nuevo, y quieres algo que de verdad funcione bien y tenga una buena relación calidad/precio, deberías echar un vistazo al Portátil MSI Cyborg 15. Este ordenador de MSI está pensado para el gaming, pero, con 32 GB de RAM, SSD de 1 TB, gráfica RTX 5060 de NVIDIA y procesador Intel Core i7, es capaz de todo. ¡Y además está rebajado de 1999 € a 1149 €!

Es un ordenador portátil perfecto para jugadores, para diseñadores, modeladores 3D y profesionales de cualquier sector. Es tan completo que no flaquea en ningún frente.

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Por qué te lo recomendamos

Por la tarjeta gráfica que tiene: una RTX 5060 de NVIDIA que puede con todos los bombazos más actuales y "vuela" con la edición en vídeo.

Por su procesador, disco duro y RAM. Un trío que hace que todo fluya y nunca tengas problemas de rendimiento ni de espacio.

Por su pantalla IPS de 144 Hz. No solo se ve bien, también mueve el contenido de maravilla.

Por el disco duro SSD de 1 TB. Es capaz, pero sobre todo muy rápido.

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Portátil MSI Cyborg 15

Todo lo que lleva el Portátil MSI Cyborg 15 por dentro es lo que lo hace tan bueno. No vas a encontrar un portátil con 32 GB de RAM por ese precio, y mucho menos con todos los componentes que trae. No hay juego, herramienta de modelado o animación, ni mucho menos editor de vídeo que se le resista. Pero no solo es potente, también es portátil. De hecho, tiene un tamaño de 15,6 pulgadas, un grosor de poco más de 2 centímetros y un peso de solo 1,95 kg, junto con una batería que aguanta más de 5 horas de uso a pleno rendimiento y conectividad total con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 y muchos puertos de toda clase. Te da el mejor rendimiento posible estés donde estés, sea para ver una serie, editar un vídeo o echar una partida a cualquier juego.

Si quieres un ordenador portátil que no te falle en nada, aquí lo tienes. Es compacto, es potente, es resistente y tiene un precio más que adecuado para todo lo que ofrece.

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¿Qué valoraciones tiene?

En PcComponentes, este equipo tiene una media de 4,6 sobre 5 con casi 1.400 valoraciones de usuarios, y eso ya es un veredicto claro de si es bueno o no. Aquí recopilamos lo que dicen algunas de las reseñas de los usuarios:

"El portátil es genial. Tiene una buena configuración, mucho espacio interno y es compacto. Teclado suave y una buena pantalla."

"Aunque el uso siempre dicta el grado de satisfacción, es cierto que es un pc muy equilibrado en calidad precio."

"Muy contento con la compra. Equipo equilibrado para trabajar diseño 3D, edición de video y juegos. Un detalle que me ha gustado es que no tiene límite en el ángulo de apertura de pantalla (por lo menos hasta 180º)."

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