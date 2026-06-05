Patricia Fernández 05 JUN 2026 - 01:55h.

Maica y Claudia viven una complicada noche al saber que se separaban sus caminos: su emotiva despedida

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Muy afectadas afrontaban la noche Claudia Chacón y Maica Benedicto al saber que la expulsión de esta gala de 'Supervivientes 2026' iba a separar sus caminos en Honduras, una iba a ser la elegida por la audiencia para volver a España tras 92 días de aventura, en este duro duelo que dejaba la salvación de Aratz Lakuntza el pasado martes.

Las dos supervivientes se quedaban completamente rotas al saber que una de las dos se iban: "Ahora van a estar todos contentos". Lo que hacía que Claudia se mostrase muy enfadada con sus compañeros, en especial con Alvar: "Sabías que esto iba a pasar, no se te ocurra dirigirme la palabra". La que aseguraba en la palapa que sí se esperaba esta nominación de su compañero, cómo también le dolían las opiniones del resto de concursantes a raíz de esto.

Las lágrimas de Maica y Claudia al empezar su noche más complicada

Jorge Javier Vázquez conectaba con los concursantes y hablaba directamente con las dos nominadas. "No queda otra", decía una afectaba Maica, mientras Claudia no podía evitar emocionarse: "Me da mucho miedo, pero si me voy de aquí me voy orgullosa sabiendo que la persona que me hace irme a mi casa es la que se merece todo. Prefiero que me destrone ella a cualquiera de estos".

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Las que protagonizaban otro difícil momento durante los alegatos. Maica aseguraba que se le hacía muy complicado con su amiga al lado: "Ya que estoy aquí quiero seguir hacia delante". Como también lo hacía Claudia: "No yo misma pensaba que podía con tanto, he confiado más que nunca en mí misma".

Emoción de Claudia y Maica con los alegatos de sus seres queridos

Pero esto no era todo, también había alegatos desde el plató, para Maica era el de su mejor amiga, lo que la rompía por completo al escuchar sus palabras: "Es que estoy muy bloqueada esta noche, ya sabes tú que yo soy muy sentida". Como también le ocurría a Claudia cuando su madre se dirigía a ella desde el plató y ella le quería decir algo tras esto: "Soy una mini Julia, tanto que me quejaba de que no quería ser como ella y soy calcada".

Y tampoco faltaban los posicionamientos de sus compañeros. Todos tenían que ponerse detrás de Claudia o de Maica, decidiendo quién preferían que se marcharse de Honduras, habiendo una clara señalada entre ambas.

Antes se saber cuál iba a ser el desenlace final, Maica se emocionaba mucho al pensar en ser la expulsada: "No quiero quedarme a las puertas, aunque no lo viviría como un fracaso porque he llegado a ser una persona que no me imaginaba". Mientras Claudia se confesaba nerviosa y teniendo muchos sentimientos encontrados: "Siento mucha pena si me voy o me quedo por tener que separarnos". Y ambas rompían a llorar cuando revivían cómo ha sido su amistad en Honduras, momento en el que ellas protagonizaban una emotiva despedida llena de palabras bonitas.

Y después de esta noche de emociones, llegaba el momento tras confirmarse que era el récord de votación de la edición: Claudia o Maica. "Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que la concursante salvada sea...", entonaba Jorge Javier Vázquez para dar el nombre de Maica, por tanto Claudia se convertía en la expulsada.

Ambas se abrazaban mientras compartían las últimas palabras y Claudia reaccionaba: "No sientas nada, Maica ganadora, disfruta". "Gracias a todo el mundo que me ha apoyado, voy a dar el máximo hasta que queráis", entonaba la salvada.

La emocionante despedida de Claudia Chacón de la palapa

Una Claudia desconsolada se abrazaba a María Lamela, la que le dedicaba unas palabras: "Ha sido un huracán que ha acechado Honduras. Ha sido un placer contar contigo en esta edición que, sin duda será muy recordada gracias a ti, has sido protagonista indiscutible, nos has mostrado todas tus facetas. Te vas siendo la mujer más salvada de la historia de Supervivientes" "Gracias por la oportunidad, he sido yo misma, hay Claudia para rato, que está gente no cante victoria", respondía ella.

Y Jorge Javier Vázquez no perdía la oportunidad para lanzarle un sincero mensaje: "Tengo que ser honesto conmigo mismo y no puedo callármelo. Eres agotadora, eres excesiva, te pierden las formas muchísimas veces, pero tengo que decirte: 'Bendita Claudia, gracias por estar en esta edición'. Tenemos que ser sinceros, que en esta edición ha habido mucha gente que ha querido abandonar el concurso y esto no es 'Supervivientes', hemos tenido que lidiar en muchas ocasiones con la falta de ganas de estar ahí de los concursantes. Tenemos que advertirlo para los próximos concursantes, que la gente sepa lo que es el concurso, es durísimo: 'Por favor, aceptad únicamente si os veis capaces de vivir esta aventura, si no por favor no aceptéis".

Además, el presentador quería añadir algo más: "En muchas ocasiones me ha sido complicadísimo sacar adelante la palapa, ahora ya no, ha habido demasiada inacción y no participar y tú siempre has sido ese clavo al que me podía agarrar para sacar mi parte de la palapa. Has sido villana y gracias a ti tus compañeros en esos momentos han brillado. Por mi parte, todo mi reconocimiento, muchísimas gracias". Dejando claro también que a estas alturas del concurso se quedan "los que merecen estar".

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