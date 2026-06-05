Patricia Fernández 05 JUN 2026 - 03:27h.

Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo se convierte en líder y, por tanto, el finalista de 'Supervivientes 2026'

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Después de una complicada noche durante la gala de 'Supervivientes 2026' con la expulsión, en la que se anunciaba la fecha de la gran final, llegaban unas decisivas nominaciones en las que el juego de líder iba a ser más importante que nunca.

El objetivo de este juego era formar una frase en forma de arco sobre una estructura, pero para conseguir las piezas iban a tener que ir superando diferentes pruebas para seguir avanzando y llegar a ser el primero en completarlo. Todos se dejaban la piel para conseguir el ansiado collar, el que terminaba siendo propiedad de Alvar Seguí esta semana al ser el vencedor.

Pero antes de las nominaciones también quedaba que Claudia Chacón, tras ser expulsada, utilizase el último poder que se le otorgaba en Honduras, el de dar un punto a uno de sus compañeros, excepto al líder: "Se lo doy a Aratz porque creo que Alvar va a nominar a Alba". Y así comenzaban las nominaciones, las que eran a la cara:

Así han sido las nominaciones a la cara en la palapa

Alba Paul: nomino a Maica porque a Aratz no le voy a nominar y a las dos personas que podría, prefiero a ella.

Aratz Lakuntza: nomino a Maica.

José Manuel Soto: Vaya putada, qué difícil. Nomino a Maica.

Maica Benedicto: nomino a Aratz.

La lista definitiva de nominados de esta semana

Maica Benedicto y Aratz Lakuntza eran los nominados por el grupo. Por lo tanto, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo tenía que nominar de manera directa y solo le quedaban dos opciones: "Nomino a Alba porque creo que es una competidora más fuerte, a Soto le honra estar aquí y no le quiero nominar".

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Por tanto, los nominados de esta semana son Aratz Lakuntza, Alba Paul y Maica Benedicto: puedes salvar a tu favorito con tu voto a través de la app de Mediaset Infinity de manera gratuita.

Además, Jorge Javier Vázquez comunicaba algo: "Alvar como líder es el primer finalista de la edición". Y recordaba que el domingo se vivirá la última expulsión de la edición y descubriremos quiénes son los cuatro finalistas de 'Supervivientes 2026'.

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