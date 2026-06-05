Celia Molina 05 JUN 2026 - 09:00h.

Analizando el pasado del papa, hemos descubierto que tiene una amiga en común con Isa Pantoja y que también es peruana

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Entre todas las amistades que podría tener el papa León XIV, cuya esperada visita a España comenzará este mismo sábado en Madrid, nunca hubiéramos imaginado que tendría una conexión con Isa Pantoja, la hija adoptiva de Isabel Pantoja. Por raro que parezca, Robert Prevost, que, como sacerdote estadounidense, realizó una extensa labor misionera y pastoral en el Perú, conoció allí a una aspirante a monja de clausura que, años más tarde, también entró en la vida de Isa P.

Se trata, nada más y nada menos, que de Aneth Acosta, la empresaria peruana y colaboradora de televisión que conoció a la hija de la tonadillera en uno de los viajes que madre e hija realizaron al país natal de la pequeña. Y que, en su pasado como religiosa, coincidió con Prevost de misión en Chiclayo, donde éste trabajó como Obispo tras ser ordenado por el Papa Francisco.

Aneth perteneció a la congregación de Prevost en Perú

En esa ciudad, en la que permaneció hasta que fue llamado por el Vaticano en el 2023, Robert realizó una extensa labor pastoral y social, incluyendo la creación de comedores para migrantes y el apoyo a la comunidad durante la pandemia del covid. Y fue allí donde coincidió con Anteh, tal y como ella misma dijo en el programa de televisión 'Tentáculos' cuando fue nombrado papa:

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"Vivimos juntos en una casa de Chiclayo"

"Estoy todavía temblando. He llorado al conocer su nombre", dijo Aneth al conocer el resultado de la fumata blanca. "Yo fui monja de clausura en un convento maravilloso, el convento de Santa Mónica de Zaragoza, porque yo quería ser monja de clausura. Pero, desde pequeña, he pertenecido a la congregación del Santo Padre y hemos estado juntos en la casa de Chiclayo, hemos vivido juntos también en esa casa... Lo conozco muchísimo porque los Agustinos es una comunidad de frailes, por lo que la vida en comunidad es lo principal. Son muchos años", reveló, emocionadísima, la amiga de Prevost.

Ella es, por tanto, la amiga en común que el papa tiene en común con Isa Pantoja, si bien, durante los últimos años, y a pesar de que la peruana defendió a la hija de Isabel Pantoja durante su paso por 'GH VIP', su relación de amistad se ha ido deteriorando. De hecho, su ruptura amistosa fue muy sonada, pues Isa P. la expulsó de su propia boda con Asraf Beno al sospechar que estaba filtrando información a la prensa.

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No sabemos si Aneth, que actualmente vive en Madrid, asistirá a los actos que el pontífice protagonizará en la capital, desde la vigilia que dará para la gente más joven en la Plaza de Lima, ubicada en los alrededores del Santiago, hasta la visita que hará a uno de los centros de Cáritas situado en el barrio de Lucero. Con o sin la presencia de su "amiga", millones de españoles esperan ya la llegada de León XIV, que estará en nuestro país hasta el próximo 12 de junio, entre las ciudades de Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife.