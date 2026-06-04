Lorena Romera 04 JUN 2026 - 18:06h.

La madre de Sofía Suescun acude al médico por las secuelas de un nuevo ataque del gato de su vecindario

Maite Galdeano, ensangrentada tras ser atacada por un gato en mitad de la calle: "Es agresivo y peligrosísimo"

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Tras el impactante episodio vivido hace unos días, en el que mostró en sus redes sociales las secuelas de un violento altercado con un felino que la dejó ensangrentada, Maite Galdeano ha vuelto a vivir un brutal ataque. En esta ocasión, la que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha acudido al centro médico y ha compartido el diagnóstico y lo que le han mandado para su recuperación.

Para comprender la gravedad de la situación hay que remontarse a la tarde en la que comenzó su particular pesadilla. Al regresar de la playa, la madre de Sofía Suescun se topaba con este gato en las inmediaciones de su domicilio que, según sus propias palabras, le "ha cogido tirria", tanto a ella como a su perra. Aunque ya había tenido algún que otro altercado, la cosa se ha recrudecido.

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A través de sus redes, la televisiva ha contado que el animal se ha abalanzado sobre ellas de forma agresiva: "Ha salido como una loca, primero a por Alma y después a por mi pierna". La agresividad del felino era tal que se ha enganchado hasta en dos ocasiones consecutivas, provocándole profundas heridas.

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"Me la ha dejado hecha polvo... llena de sangre, de arañazos. Es horrible cómo tengo la pierna", ha contado mientras enseña las marcas a la cámara. Ante el peligro de la situación, Maite se ha visto obligada a llamar a la policía. Sin embargo, a pesar de que los agentes se personaron en el lugar y estuvieron buscando al animal durante más de veinte minutos, el felino no volvió a aparecer.

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Al ver las secuelas del ataque, las autoridades le recomendaron acudir de inmediato a urgencias. Y, ante el empeoramiento de las heridas y al sentir un intenso dolor, la navarra se ha visto obligada a buscar asistencia médica. Especialmente, para evitar una infección mayor: "Me han recetado antibiótico para siete días, casi nada la broma. Estoy flipando".

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Además del tratamiento antibiótico, los facultativos le han pautado paracetamol para sobrellevar el dolor: "Madre mía, qué horror lo que me duele la pierna. Fijaros que tengo muy alto el umbral del dolor, pero me duele muchísimo".

Cuestionada por su faceta como defensora de los animales, la madre de Cristian Suescun se ha visto obligada a defenderse de las críticas por sus quejas en público hacia el animal. "Lo único que pretendo es contar la verdad. ¿Si me ocurre algo voy a decir que me dio una embolia o un infarto al corazón? No, me ha ocurrido esto con una gata, que se me tira cada vez que paso y no sé qué hacer. Es el único camino por el que puedo pasar", se ha lamentado.

Para zanjar la polémica, la televisiva ha dejado claro que su amor por los animales sigue intacto. "Sigo siendo animalista 100%, pero desde luego que mentirosa no. Yo con la mentira no puedo, yo soy la verdad", ha concluido de forma tajante.