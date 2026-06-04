La niña sufrió quemaduras en el 60% del cuerpo: todo lo que ha dicho el acusado es que todo fue un accidente mientras él iba a recoger una toalla cuando la bañaba

La madre de la bebé muerta por quemaduras en Sevilla, sin piedad contra el padre: "Que acabe como mi hija o que lo encierren"

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SevillaLas autoridades continúan investigando en Sevilla la muerte de una bebé de 14 meses tras las graves quemaduras sufridas cuando la expareja de su madre, supuestamente, la estaba bañando. La Policía investiga si fue algo accidental o un caso de violencia vicaria, mientras la abuela de la pequeña, clamando justicia, subraya que no había “ni jabón” en la bañera y recalca que ahora la denuncia contra él se dirige hacia una acusación por “asesinato”.

La menor murió por quemaduras en más del 60% de su cuerpo. Aunque su fallecimiento se produjo el pasado viernes en el hospital, los hechos ocurrieron hace dos meses. En aquel momento, la progenitora y el acusado eran pareja.

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La muerte de la bebé por quemaduras en Sevilla y la acusación contra la expareja

Era un Lunes Santo y el varón supuestamente bañó a la niña de 14 meses, algo que ya había hecho otras veces. Sin embargo, aquel día la progenitora cuenta que salió “con la cara desencajada”, diciendo: “Qué he hecho. Qué he hecho. Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco”.

La pequeña estaba “quemada de arriba abajo”, cuenta la progenitora, explicando que su hija “lo único que no tenía quemado eran las manos y los pies”.

Trasladándola inmediatamente al hospital en Sevilla, “se activó el protocolo de maltrato infantil”.

En total, se le realizaron seis operaciones de injerto de piel en dos agónicos meses hasta fallecer con infecciones.

La defensa del acusado y la acusación de la abuela de la bebé: “No había ni jabón”

Tras lo ocurrido, el acusado ya ha declarado una primera vez en calidad de investigado por un presunto delito de lesiones, aunque tras producirse el fallecimiento de la bebé ese presunto delito pasaría a ser presunto delito de homicidio y tendría que volver a declarar.

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De momento, todo lo que ha dicho es que todo fue un accidente mientras él iba a recoger una toalla y todas las hipótesis están abiertas.

“La querella ahora va por asesinato”, apunta la abuela de la bebé, cargando contra su versión de los hechos: “De qué manera coge mi nieta esto y se echó en los ojos, la espalda… No había ni jabón. Ni jabón como de haberla bañado”, cuenta, cogiendo con sus manos una manguera de ducha.

Por el momento, él sigue en libertad. “Ahora mismo hay abierta una investigación por parte de Policía judicial. Están abiertas todas las hipótesis”, ha explicado Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla.

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Frente a ello, la madre de la bebé insiste: “Que acabe como mi hija o que lo encierren. Es lo único que pido”.

En el curso de la investigación, la autopsia de la pequeña, de nombre Leire, será crucial.