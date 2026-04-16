telecinco.es 16 ABR 2026 - 12:52h.

Los OnePluds Buds 4 tienen para presumir: 45 horas de autonomía, 55 dB de cancelación de ruido activa, carga rápida y certificación IP55.

Los mejores auriculares inalámbricos del 2025: Apple, Xiaomi, JBL ¿cuál comprar?

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No puedes dejar de escuchar ese podcast, necesitas esa playlist para darlo todo en el gimnasio y tienes que comprar unos buenos auriculares para ello. Pues no vas a tener que buscar, porque los Auriculares inalámbricos OnePlus Buds 4 son justo lo que necesitas: ligeros, cómodos, ergonómicos, con 45 horas de batería, carga rápida, cancelación de ruido activa de hasta 55 dB, resistentes al sudor y al polvo, ¡y rebajados a 56 €!

Si buscas unos buenos auriculares sin cable, aquí tienes uno de los mejores en relación calidad/precio. Sea para pasear, para relajarte en casa, para entrenar o para cualquier cosa, no defraudan.

Por qué los recomendamos

La cancelación de ruido activa supera a muchos auriculares que cuestan el doble.

Tiene un sistema de triple driver que consigue un sonido más equilibrado, con más detalle y con mejores bajos.

Su autonomía total es de 45 horas y además tienen carga rápida.

Incluyen 3 micrófonos en cada auricular que, con la IA, limpian tu voz de los ruidos del entorno.

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Auriculares inalámbricos OnePlus Buds 4

Lo primero que se nota al usar los Auriculares inalámbricos OnePlus Buds 4 es algo sorprendente: silencio. Su cancelación de ruido activa anula hasta 55 dB del entorno para que te sumerjas de lleno en ese podcast, canción o llamada que estés haciendo. De hecho, tienen un nivel de fidelidad sonora altísimo gracias a sus componentes y su códec, que además reduce el retardo y los hace ideales también para jugar. Luego está su duración: cada auricular tiene hasta 11 horas de autonomía, con un total de 45 incluyendo el estuche. ¿Tienes prisa? Pues con 10 minutos de carga dan para 3 horas y media de música, incluyendo la cancelación de ruido tanto de escucha como de habla con su filtro de IA. Y, para rematar, no molestan en el oído y son resistentes al agua y al polvo. Los puedes usar sin miedo mientras entrenas.

Si buscas unos auriculares sin cable que puedas llevarte contigo todo el día, para el trabajo, para el gimnasio o para los paseos con tu mascota, aquí los tienes. Van de perlas.

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¿Qué dicen las reseñas de estos auriculares?

Que la relación calidad/precio que tienen es algo muy difícil de encontrar. Como verás en las reseñas que hemos recopilado más abajo, a los usuarios les encantan estos auriculares por su precio, su calidad de sonido y su cancelación de ruido:

"100% recomendados. Lo enviaron y al día siguiente ya los tenía en casa. Cascos originales versión global y que da gusto la calidad que tienen en cuanto a sonido. La cancelación de ruido es una pasada."

"Son los mejores auriculares que he probado, perfiles de sonido intuitivos, si bien el modo transparencia no es el mejor del mercado, por su precio es más que aceptable, y la cancelación de sonido es muy buena."

"¡Estoy encantada! No puedo creer que la música pueda sonar así. ¡Limpio, suave, los bajos son un tema aparte! ¡Me ha dejado boquiabierta! 10/10."

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