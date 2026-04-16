No vas a encontrar otros auriculares sin cable con este nivel de cancelación de ruido y ese precio: OnePlus Buds 4
Los OnePluds Buds 4 tienen para presumir: 45 horas de autonomía, 55 dB de cancelación de ruido activa, carga rápida y certificación IP55.
Los mejores auriculares inalámbricos del 2025: Apple, Xiaomi, JBL ¿cuál comprar?
No puedes dejar de escuchar ese podcast, necesitas esa playlist para darlo todo en el gimnasio y tienes que comprar unos buenos auriculares para ello. Pues no vas a tener que buscar, porque los Auriculares inalámbricos OnePlus Buds 4 son justo lo que necesitas: ligeros, cómodos, ergonómicos, con 45 horas de batería, carga rápida, cancelación de ruido activa de hasta 55 dB, resistentes al sudor y al polvo, ¡y rebajados a 56 €!
Si buscas unos buenos auriculares sin cable, aquí tienes uno de los mejores en relación calidad/precio. Sea para pasear, para relajarte en casa, para entrenar o para cualquier cosa, no defraudan.
Por qué los recomendamos
- La cancelación de ruido activa supera a muchos auriculares que cuestan el doble.
- Tiene un sistema de triple driver que consigue un sonido más equilibrado, con más detalle y con mejores bajos.
- Su autonomía total es de 45 horas y además tienen carga rápida.
- Incluyen 3 micrófonos en cada auricular que, con la IA, limpian tu voz de los ruidos del entorno.
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170,10 €) 56,43 €
Auriculares inalámbricos OnePlus Buds 4
Lo primero que se nota al usar los Auriculares inalámbricos OnePlus Buds 4 es algo sorprendente: silencio. Su cancelación de ruido activa anula hasta 55 dB del entorno para que te sumerjas de lleno en ese podcast, canción o llamada que estés haciendo. De hecho, tienen un nivel de fidelidad sonora altísimo gracias a sus componentes y su códec, que además reduce el retardo y los hace ideales también para jugar. Luego está su duración: cada auricular tiene hasta 11 horas de autonomía, con un total de 45 incluyendo el estuche. ¿Tienes prisa? Pues con 10 minutos de carga dan para 3 horas y media de música, incluyendo la cancelación de ruido tanto de escucha como de habla con su filtro de IA. Y, para rematar, no molestan en el oído y son resistentes al agua y al polvo. Los puedes usar sin miedo mientras entrenas.
Si buscas unos auriculares sin cable que puedas llevarte contigo todo el día, para el trabajo, para el gimnasio o para los paseos con tu mascota, aquí los tienes. Van de perlas.
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¿Qué dicen las reseñas de estos auriculares?
Que la relación calidad/precio que tienen es algo muy difícil de encontrar. Como verás en las reseñas que hemos recopilado más abajo, a los usuarios les encantan estos auriculares por su precio, su calidad de sonido y su cancelación de ruido:
- "100% recomendados. Lo enviaron y al día siguiente ya los tenía en casa. Cascos originales versión global y que da gusto la calidad que tienen en cuanto a sonido. La cancelación de ruido es una pasada."
- "Son los mejores auriculares que he probado, perfiles de sonido intuitivos, si bien el modo transparencia no es el mejor del mercado, por su precio es más que aceptable, y la cancelación de sonido es muy buena."
- "¡Estoy encantada! No puedo creer que la música pueda sonar así. ¡Limpio, suave, los bajos son un tema aparte! ¡Me ha dejado boquiabierta! 10/10."
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