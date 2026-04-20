telecinco.es 20 ABR 2026 - 14:06h.

El Conga X100 X-Treme tiene una relación calidad-precio inigualable: autolimpieza, aspirado-fregado simultáneo, IA y cepillo antienredos por 449 €.

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Ahora sí que puedes olvidarte de barrer o fregar los suelos de casa, incluso aunque tengas un samoyedo que lo pone todo perdido con su pelo. Cecotec tiene en promoción el Robot aspirador Conga X100 X-Treme. ¿Y qué tiene de especial? Para empezar, su base de autolimpieza, que desinfecta mopas y rellena depósitos, seguido de su cepillo antienredos con cuchilla, su autonomía de 220 minutos o su IA para detectarlo todo. Para terminar, su precio rebajado a 449 €.

Es el robot de limpieza que necesitas para no tener que barrer ni fregar más. Da igual que tengas mascotas, una casa de varias plantas o un pisito pequeño con muchas alfombras. Se adapta a todo.

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¿Por qué te la recomendamos?

Tiene 20.000 Pa de potencia, así que aspira toda la suciedad, incluso en juntas o alfombras.

Al usar una IA con láser, lo identifica todo mientras se mueve, adaptando la limpieza y evitando atoros o caídas.

Su estación de carga vacía el depósito, lava, desinfecta y seca las mopas también a la vez que rellena el agua.

Tiene un cepillo que corta los pelos largos antes de aspirarlos, evitando mejor los enredos.

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Robot aspirador Conga X100 X-Treme

Lo que mejor hace el Robot aspirador Conga X100 X-Treme es diferenciarse de todo lo que habías visto hasta ahora en este campo. Su combinación de IA, base de autolimpieza y cepillo con cuchilla es perfecta. Navega y detecta suelos y obstáculos para que la limpieza transcurra sin problemas, con un mapeo mucho más preciso gracias a su láser, aspira pelos y los corta con una cuchilla para evitar enredos y, al terminar, se vacía, se limpia y rellena sus depósitos para poder aspirar y fregar al mismo tiempo como si nada. Además, se cuela por todas partes, apurando al máximo y sus mopas van genial para manchas humedecidas y líquidos. Se adapta a todo también, y con 220 minutos de autonomía, es perfecta para cualquier tamaño de vivienda.

Un robot aspirador pensado para hogares grandes, pero también para aquellos con niños y mascotas que hacen que el orden no esté tan presente como te gustaría. Con la programación por móvil y su base de autolimpieza, te hace la vida infinitamente más fácil.

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¿Qué dicen las reseñas de este robot?

Lo que más destacan todos los usuarios que tienen este robot aspirador es que su inteligencia artificial hace que se mueva mucho mejor, y que la cuchilla es ideal para que no haya enredos. Aquí te dejamos algunas reseñas de usuarios:

"Aspiradora potente y eficiente. Ideal para casas con muchas mascotas ya que su cepillo con cuchilla incorporada corta perfectamente los pelos evitando enredos y vaciandolos correctamente en la bolsa del polvo sin producir atascos."

"Me funciona muy bien, estoy muy contento, solo falla de vez en cuando la cámara que al conectar se queda la imagen bloqueada y tengo que hacerle un reset para que funcione, por lo demás va genial."

"Lo que más me gusta es el cortapelos, porque recoge genial el pelo y prácticamente no tengo que hacer mantenimiento en meses. Además, este modelo no se atasca con obstáculos gracias a su IA."

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