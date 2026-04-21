telecinco.es 21 ABR 2026 - 11:26h.

La enfermera Raquel García-Flórez recuerda que muchas enfermedades pueden evitarse si incorporamos hábitos saludables y la vacunación en nuestro día a día.

La prevención, cuando aún estamos sanos, es fundamental para mantener la calidad de vida y reducir el impacto de las infecciones.

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¿Somos realmente conscientes de la importancia de cuidar nuestro sistema inmunitario? Desde la práctica diaria en atención primaria, la enfermera Raquel García-Flórez lo tiene claro. “En el centro de salud vemos a diario personas que acuden con procesos infecciosos que podrían haberse prevenido”, explica.

A menudo, se asume que enfermar forma parte inevitable del paso del tiempo, pero no siempre es así. Según García-Flórez, la prevención juega un papel fundamental para mantener una buena calidad de vida y evitar complicaciones futuras. “Cuidar el sistema inmunitario es adelantarnos a que algo suceda”, resume.

Para lograrlo, insiste en la importancia de incorporar pequeños hábitos en la rutina diaria. Mantener una alimentación equilibrada, descansar adecuadamente, gestionar el estrés, hidratarse bien y realizar ejercicio físico de forma regular son claves para fortalecer nuestras defensas. A ello se suma la necesidad de evitar hábitos perjudiciales como el consumo de alcohol o tabaco. Pero, además, subraya un aspecto esencial que a menudo se pasa por alto, integrar la vacunación como parte del autocuidado, igual que cualquier otro hábito saludable.

La enfermera también desmonta uno de los mitos más extendidos. La idea de que si una persona está sana no necesita vacunarse es, en sus palabras, “rotundamente incorrecta”. La prevención tiene sentido precisamente cuando no hay enfermedad, ya que las vacunas están diseñadas para proteger antes de que aparezcan los problemas. Esperar a enfermar, advierte, no es prevenir, sino reaccionar.

Desde su experiencia, García-Flórez asegura que se percibe claramente la diferencia entre quienes adoptan medidas preventivas y quienes acuden al sistema sanitario cuando la enfermedad ya está presente. En este sentido, recuerda el impacto de las vacunas en la salud global. En los últimos 50 años han contribuido a salvar 154 millones de vidas, lo que equivale a seis vidas por minuto.

Con este contexto, lanza un mensaje claro. Informarse, consultar con profesionales sanitarios y confiar en la evidencia científica son pasos fundamentales para situar la prevención en el lugar que merece. “Porque cuidarse hoy es, en definitiva, invertir en la salud del mañana”, concluye.

Para más información consulta con tu profesional sanitario

NP-ES-GVU-WCNT-260002 (v1) 04/2026