El último concierto de Bad Bunny en Madrid ha contado con la visita de la princesa Leonor y de la infanta Sofía

León XIV bromea sobre coincidir con Bad Bunny en Madrid

Compartir







MadridLa princesa Leonor y la infanta Sofía han acudido al concierto de Bad Bunny en Madrid. Como informa el periodista Javi de Hoyos en su perfil de Instagram, las hijas de Felipe VI y Letizia han sido unas de las invitadas a uno de los palcos del Estadio Metropolitano de Madrid para poder disfrutar de uno de los conciertos del puertorriqueño en la capital.

PUEDE INTERESARTE La música de Bud Bunny suena en las pizarras digitales de colegios andaluces por error

La llegada de la princesa Leonor y de la infanta Sofía al Estadio Metropolitano de Madrid se produce después de que ambas acudiesen a la misa que el papa León XIV oficializaba el domingo en la Plaza de Cibeles con motivo del día Corpus Christi, celebración católica que honra la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía.

¿Qué hicieron antes del concierto?

Desde un lugar privilegiado, la princesa Leonor y la infanta Sofía presenciaban este gran momento en familia, donde rodeados de otras santidades los reyes se dejaban ver siguiendo atentamente las lecturas de la ceremonia manteniendo una actitud respetuosa y concentrada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La reina Letizia lucía un elegante vestido blanco de dos piezas para la ocasión con unos pendientes a juego como complemento, mientras que el rey vestía de traje y corbata azul.

Por otro lado, tanto la princesa de Asturias como la infanta Sofía vestían tonos de color pastel. Leonor, por su parte, optaba por un vestido azul. Mientras que Sofía al igual que su padre se decantaba por un traje de color verde claro.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La llegada de Leonor y Sofía al concierto de Bad Bunny

Tan solo unas horas después, la princesa Leonor y la infanta Sofía se desplazaban hasta el Estadio Metropolitano para disfrutar del concierto de Bad Bunny. Las hijas de los reyes de España eran captadas por algunos de los asistentes al evento.

Vestidas de rojo y blanco, con unas gafas de sol y con unos vaqueros, Leonor y Sofía llegaban a uno de los palcos del estadio madrileño. Como cualquier otra persona, las nietas de Juan Carlos I bailaban al ritmo de Bad Bunny junto a un grupo de amigas.

Otras sorpresas del concierto de Bad Bunny

Como sus otros conciertos en la capital, el espectáculo de Bad Bunny --que llega a las 3 horas-- se ha compuesto por un 'set list' de 33 canciones en el que ha hecho un repaso de su último trabajo 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' --álbum que ha inspirado toda la estética y puesta en escena-- pero también canciones que le han dado éxito internacional de otros discos como 'YHLQMDLG'.

Aunque las canciones y el orden son las mismas que en otras ciudades, en cada concierto Bad Bunny regala a los asistentes un canción exclusiva que no repite en otros lugares y esta noche ha sido el turno de 'PERFuMITO NUEVO ft RaiNao'.

Además, este concierto ha contado con unos invitados muy especiales a la famosa casita del puertorriqueño que han causado gran revolución en el Estadio Metropolitano.

Los actores Carmen Machi, Paco León y Canco Rodríguez han sido tres de los invitados a los que la casita de Bad Bunny acogía.