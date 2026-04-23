Qué leer hoy: 10 historas para acertar este Día del Libro

telecinco.es 23 ABR 2026 - 13:46h.

Romance, narrativa contemporánea y clásicos modernos en una lista para todos los lectores.

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El Día del Libro es la excusa perfecta para mirar de cerca qué estamos leyendo y hacia dónde van las tendencias literarias para decidir qué más queremos leer. Hoy en día, conviven fenómenos románticos como Elísabet Benavent o Alice Kellen con narrativas más reflexivas de autoras como Sonsoles Ónega y clásicos contemporáneos de Eduardo Mendoza. Además, el audiolibro sigue ganando adeptos, impulsado por plataformas como Audible, y esto está cambiando la forma de consumir historias.

En este contexto, apostar por lecturas diversas es una manera de descubrir qué historias están marcando el presente. Nosotros hemos decidido facilitarte un poco las cosas y recomendarte 10 libros que no puedes perderte este 2026.

El club del olvido, de Alice Kellen

Abrimos este listado con una de las novedades más esperadas del año: la última novela de Alice Kellen, la sigue siendo una de las autoras más leídas en el ámbito del romance contemporáneo. Esta novela conecta con lectores que buscan emociones, personajes cercanos y historias que hablan de segundas oportunidades. Es una opción perfecta para el 23 de abril si quieres una lectura ligera pero con sentimiento. Además, muchas de sus obras encuentran nueva vida en audio, y en plataformas como Audible tienen una gran acogida.

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Mentira, de Juan Gómez Jurado

Este thriller es uno de los grandes fenómenos literarios de la temporada. Juan Gómez-Jurado domina el ritmo narrativo con una historia que engancha desde la primera página y que ha convertido sus novelas en apuestas seguras para el gran público. Es ideal si buscas tensión constante y lectura ágil. Además, en FNAC tienes un 5% de descuento y envíos gratis por el Día del Libro 2026.

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Querida Debbie, de Freida McFadden

Freida McFadden se ha consolidado como una de las voces más virales del thriller psicológico actual. Esta novela juega con la manipulación y los giros inesperados, muy en la línea de lo que arrasa en redes y clubes de lectura. Es perfecta para quienes buscan historias adictivas para este 23 de abril. Descubre este título y muchas más recomendaciones en la Casa del Libro.

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Hamnet, de Maggie O’Farrell

Maggie O’Farrell firma una de las novelas más aclamadas de los últimos años, con una sensibilidad muy especial para el duelo y la pérdida. No es una lectura ligera, pero sí profundamente emocional, de esas que se quedan contigo incluso tiempo después de haberlas terminado. Para este Día del Libro, es una apuesta por la literatura emocional, pausada y reflexiva.

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Ocho millones de maneras de alcanzar la felicidad, Hiroko Yoda

Hiroko Yoda ayuda a mirar la felicidad de un modo diferente en este libro, que tiene un enfoque cultural que se aleja de los manuales habituales. Es un libro curioso, prácticamente meditativo, que encaja muy bien con lectores que buscan algo diferente. Ideal si quieres salir de lo convencional, muchos lectores lo descubren también en formato audio a través de plataformas como Audible.

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Comerás flores, de Lucía Solla

Lucía Solla ofrece una propuesta diferente, con una voz fresca y una mirada muy contemporánea. Es un libro que ha llamado la atención por su estilo directo y su forma de abordar temas actuales desde una narrativa muy personal. En el Día del Libro 2026 es una buena recomendación para descubrir nuevas autoras que están empezando a consolidarse en el panorama literario.

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El Plan maestro, de Javier Sierra

Como siguiente alternativa hemos escogido la nueva propuesta editorial de Javier Sierra, que regresa con una novela que mezcla misterio y arte, como viene haciendo en obras anteriores. Para el Día del Libro 2026 es una apuesta segura dentro del género de intriga cultural, con una narrativa que invita a seguir leyendo sin parar.

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La península de las casas vacías, de David Uclés

David Uclés ha sorprendido con una obra ambiciosa que mezcla historia, memoria y una mirada muy personal sobre el pasado reciente. Es un libro de realismo mágico que se ha convertido en conversación entre lectores por su enfoque diferente y su narrativa ambiciosa. Perfecto para el Día del Libro 2026 si buscas algo que vaya más allá de lo habitual y te invite a reflexionar sobre la identidad y el territorio.

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Vera, una historia de amor, de Juan del Val

Juan del Val apuesta por una historia emocional, muy centrada en las relaciones y sus contradicciones. Es un título que ha generado conversación por su tono directo y su enfoque contemporáneo del amor. Lo recomendamos si buscas una lectura cercana, ideal para desconectar en el Día del Libro. Funciona especialmente bien como novela de entretenimiento con trasfondo emocional.

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Por si un día volvemos, María Dueñas

Como última alternativa te recomendamos la nueva novela de María Dueñas, que vuelve a demostrar por qué es una de las autoras más leídas en España. Sus historias combinan precisión histórica y emoción, y este título no es la excepción. Es una lectura muy recomendable para el Día del Libro si buscas una novela sólida, bien construida y con gran capacidad de conectar con distintos perfiles de lector.

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Una selección pensada para celebrar el Día del Libro 2026 con historias que emocionan, enganchan y sorprenden a partes iguales. El 23 de abril es, al final, la mejor excusa para volver a leer como si te fuera la vida en ello.