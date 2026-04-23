Lorena Romera 23 ABR 2026 - 11:51h.

La pareja que se conoció en 'GH 14' se han reencontrado en la Feria de Abril, desde donde han posado juntos siete años después de su ruptura

Así reaccionó Gonzalo Montoya al enterarse de que Susana Molina se casaba

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Susana Molina y Gonzalo Montoya han reaparecido juntos en la Feria de Abril de Sevilla. Un encuentro que se ha dado siete años después de su ruptura en 'La isla de las tentaciones' tras seis años de relación. La expareja, que se conoció en 'Gran Hermano 14', se ha reunido en una caseta del Ferial, que ha presenciado esta reunión que tantísimo ha alegrado a los incondicionales que un día siguieron de cerca el inicio de su historia de amor. Un posado que demuestra que, con el paso del tiempo, han logrado sanar sus heridas y reconvertir lo suyo en una bonita amistad.

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El encargado de compartir públicamente esta imagen ha sido Charli Montoya, gemelo de Gonzalo. Con un mensaje que describe a la perfección lo que siente al ver a su hermano y a 'su' Susi -como él la llama-, el sevillano ha hecho las delicias de sus seguidores. "Alegría de vivir", escribe junto a este inesperado story. Una foto en la que vemos a la expareja disfrutando juntos de los rebujitos y de la música en directo.

Susana, vestida de flamenca, y Gonzalo, con el tradicional traje de corto, aparecen sonrientes y muy cómplices, habiendo olvidado por completo la tensión que durante años marcó su distanciamiento. Además, esta reunión cobra un sentido especial en estos momentos, ya que se produce poco después de la boda de la influencer con Guille Valle.

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Un enlace al que la murciana invitó a su ex y a su hermano gemelo. Si bien Gonzalo Montoya no pudo acudir -"tenía un compromiso profesional", explicó-, Charli no faltó al enlace. "Mi Susi. Es un día muy bonito para las personas que me importan mucho y que han sido muy importantes en mi vida", comentaba el andaluz en sus redes, celebrando el paso por el altar de la que un día fuera pareja de su hermano. Un gesto que demostraba que ambos se siguen considerando familia y que, ahora, con este encuentro en el Real de Sevilla, no hace otra cosa que confirmarse.