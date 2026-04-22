Ana Carrillo 22 ABR 2026 - 19:11h.

Compartir







Después de que Yulen Pereira revelase ayer en 'El tiempo justo' que le pasa dinero todos los meses a Jeimy Báez para su hijo en común pese a que todavía no ha sido reconocido legalmente como el padre del niño, la exconcursante de 'GH DÚO' le ha respondido. "Dice que este mes solo te has hecho cargo de mandarle unos pañales al niño", le ha transmitido César Muñoz al esgrimista, que ha decidido contestar mostrándole a los presentadores del programa todos los extractos bancarios: "Aquí están todos los Bizums".

"Pero ella también te ha hecho devoluciones de Bizums, porque a mí me ha pasado que te ha devuelto 250 euros, 400, 200 y 200 desde el 1 de febrero", ha replicado Leticia Requejo. El exconcursante de 'Supervivientes' ha asegurado que no es cierto que no le haya pasado dinero este mes: "Y también el dinero que se le pasó antes del bautizo, pañales y toallitas, y el dinero de cada vez que voy a ver al niño".

Yulen ha explicado que va a tomar medidas legales si no se regulariza la situación de su hijo y ha manifestado que está cansado de la situación. José María Almoguera, que convivió con Jeimy en 'GH DÚO', le ha preguntado si ejerce como padre y así lo ha afirmado el esgrimista, ante lo que el hijo de Carmen Borrego se ha lanzado a darle un consejo a su compañero.