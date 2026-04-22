El equipo de Informativos Telecinco ha podido seguir el trabajo y el entrenamiento del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas desde dentro

El salto de Carlos Franganillo a 4.000 metros de altitud en paracaídas desde el avión del EZAPAC: "Da impresión tirarte al vacío"

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Carlos Franganillo ha acompañado al Escuadrón de Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire y del Espacio, una de las principales unidades españolas de operaciones especiales y una de las más desplegadas internacionalmente, en lugares como Bosnia, Irak o Afganistán. El presentador ha acompañado a uno de los equipos en una maniobra de infiltración aérea.

Todos los militares se preparan desde la Base de Alcantarilla, en Murcia, para montarse en uno de los grandes aviones desde los que saltan en pleno vuelo para poder aterrizar en sus destinos. Desde arriba, cada movimiento está calculado y sus vidas siempre están supervisadas desde el momento en el que saltan por la trampilla del avión.

Cada uno de los hombres que forman parte de esta unidad necesitan de un entrenamiento previo muy duro que les permita adaptarse a las condiciones en las que van a trabajar: “Ya no se trata tanto de un superhombre, que hace miles de flexiones y que corre muchísimo, que también, sino que tiene que ser capaz de operar y dominar todos los medios técnicos”, explica el teniente coronel de ‘EZAPAC’, Juan Ramonell durante la entrevista con el presentador Carlos Franganillo.

Ese entrenamiento supone conseguir llevar al límite al militar para poder encontrar una solución en la prueba y que en una situación real no pueda llegar a ese punto débil: “Buscamos romper al operador para cuando llegue a ese punto de rotura, ese hombre se levanta y sigue, porque la característica esencial es que en la misión no se puede romper”.

El salto de Carlos Franganillo junto a la unidad

El presentador de Informativos Telecinco ha realizado el salto ‘HAHO’ que permite una incursión sin ser detectado por el radar. “Es de gran altitud y amplia apertura y se suele hacer a 10.000 metros de altitud, pero lo vamos a hacer a una altura mucho más baja, aunque el sistema y el equipamiento va a ser el mismo”.

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Los soldados deben superar 10 meses de formación y dos semanas de supervivencia extrema para poder vivir en condiciones mínimas durante las misiones: “Tenemos una fase de supervivencia en la que prácticamente no tienes equipamiento, solo tienes dos útiles y son caseros. Durante ese tiempo comes lo que puedas recopilar de la zona y alguna caza que puedas hacer. El sueño está muy limitado, no puedes dormir prácticamente porque siempre tienes algo que hacer”.

La unidad ‘EZAPAC’ ha participado en misiones en el Sáhara, en Bosnia, en Irak y en Afganistán, el país “más duro” en el que ha estado el soldado: “A nivel personal y sobre todo a nivel de trabajo y cansancio”. Unas misiones que los familiares de los militares desconocen por su seguridad: “Ni cuentas lo que hay allí ni das fecha de salida. Mis hijos por ejemplo no saben nada. Lo que pase en misión se queda en misión”.

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Así realizan una maniobra de captura de un objetivo de alto valor

El equipo de Informativos Telecinco se ha desplazado también hasta el Campo de Maniobra de Viator, en Almería, donde la unidad ha realizado una operación de captura de un objetivo de alto valor para enseñar los puntos críticos de este tipo de misión: “Tenemos tres puntos: el grupo de tiradores de precisión que es el encargado de dar esa protección interna, el grupo ‘JTAC’ que controla desde la zona desde el espacio aéreo a través de un dron armado y el equipo que se introduce en el edificio para interceptar al enemigo”.

Para asegurar la seguridad de los militares que realizan la misión y localizar con precisión al objetivo, utilizan mini drones para explorar el escenario de asalto. La mentalidad es uno de los aspectos claves en un soldado que pertenezca a esta unidad: “Como dijo un jefe anterior de Zapadores: ‘Para estar aquí hay que ser un poco romántico’, que quiere decir que lo que hago me gusta y sé lo malo que trae, pero lo bueno me compensa. Es duro cuando te vas meses y la familia se queda”, añade el teniente coronel.